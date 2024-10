Donald Trump skal ønske seg ny sentralbanksjef dersom han vinner presidentvalget den 5. november.

Tidligere har Finansavisen skrevet om de tre fremste kandidatene til jobben som Fed-sjef, dersom Trump blir president. Det er Kevin Warsh, Kevin Hassett og Arthur Laffer.

Laffer er mannen bak Lafferkurven, som illustrerer hvordan det er mulig å øke statens skatteinntekter ved å senke skattesatsene. Han blir 86 år i 2026. De to Kevinene, Warsh og Hassett, har innehatt sentrale økonomiske verv. De to vil være henholdsvis 64 og 56 år i 2026.

Med sine siste uttalelser har muligens Hassett sendt seg selv bakover i køen for neste Fed-sjef.

– Ga veldig mening

Trump har ved gjentatte anledninger kritisert Powells rentebeslutninger. I 2019 sa han at Fed-sjef Jerome Powell var en større fiende for USA en Kinas president, Xi Jinping, da Powell ikke satt ned renten så mye som Trump ønsket i 2019.

Tidligere har Trump sagt at Fed for å ha blitt for politisk, og han kritiserte det doble rentekuttet i september for å være fordelaktig for demokratene.

– Det var et for stor kutt og alle vet at det var en politisk manøver før valget, skal Trump ha sagt på Detroit Economic Club, ifølge Financial Times.

Hassett har langt på vei støttet rentekuttet fra Fed. Det kan dermed ha gjort ham upopulær i Trump-leiren han tidligere har vært del av.

Kevin Hassett ledet Trumps økonomiske rådgiverteam i Det hvite hus mellom 2017 og 2019. Han kom tilbake til Det hvite hus under coronapandemien, og lagde en modell som spådde at antallet dødsfall fra covid-19 ville nærme seg null innen mai 2020. Modellen ble bredt kritisert. I 1999 spådde Hassett at Dow Jones ville nå 36.000 i løpet av 2004. Det skjedde ikke før i 2021.

I et intervju med Financial Times uttalte Hassett at basert på de økonomiske data som var tilgjengelig «ga rentekuttet veldig mening». Han pekte blant annet på at det så ut som det pågikk en rask stagnering i økonomien.

Han støttet imidlertid også Trumps syn på at sentralbanken i USA har hatt en politisk agenda i nylige år.

– Jeg mener det er rimelig grunn til å si at Fed ikke har vært så uavhengig som den burde, sier Hassett og viser til at da sentralbanken hevet renten i desember 2016, rett før Trump ble innsatt, hadde det ikke støtte i data.

Hassett tilbakeviste også spørsmålene om hvorvidt Trump ville true sentralbankens autonomi dersom han igjen blir valgt til president.

Trump nominerte selv Jerome Powell til hans første periode som sentralbanksjef i 2018. I 2022 ga Joe Biden sentralbanksjefen sin andre periode, som strekker seg til mai 2026. Trump har ikke sagt at han vil avsette Powell før hans andre periode slutter, men det er forventet at Trump vil utpeke noen andre til ny Fed-sjef når Powells andre periode tar slutt.