Kinesiske forbrukere har bidratt til en kraftig vekst i den globale luksussektoren de siste årene, men nå sliter sektoren etter svak etterspørsel fra det tidligere sterkt voksende kinesiske markedet, det skriver Financial Times.

LVMH, som er verdensledende innen luksusvarer, kom med tall for andre kvartal tidligere i uken. Inntektene falt fra 20 milliarder euro i tredje kvartal i fjor til 19,1 milliarder euro i år. Fashion- og lærvaredivisjonen, som er selskapets største inntektskilde, opplevde et fall på 5 prosent. Det var det største fallet siden starten av pandemien i 2020 og lavere enn det analytikerne ventet på forhånd.

Tøft marked

I et av Shanghais mest eksklusive kjøpesentre er det en Dior butikk som går over fire etasjer. Et marked som tidligere var assosiert med høy vekst og etterspørsel har endret seg.

«Du kan ikke sammenligne det med før, hele markedet er slik,» sa en assistent i butikken.

«Louis Vuitton holder stand - ikke bra, men det er et fantastisk merke. De appellerer til de rike, de fattige, de har klart å lage produkter for alle. Men Dior har nå blitt vanskeligere,» sa Flavio Cereda, luksusinvestor hos GAM.



Dårlige tider for Dior skaper utfordringer for LVMH-eier og adm. direktør Bernard Arnault sin eldste datter Delphine Arnault. Hun tok nemlig over som adm. direktør i Dior etter Pietro Beccari ved starten av fjoråret. I følge HSBC klarte Beccari å firedoble salget til Dior under hans ledelse til 10 milliarder euro. Etter avgangen som adm. direktør i Dior har han tatt over den samme rollen i LVMH sitt viktigste merke, Louis Vuitton.

LVMH-aksjen er så langt i år ned nesten 14 prosent, men opp over 66 prosent de siste fem årene.