– Kjempegøy at Norge kjøper for én gangs skyld

– Da Equinor kjøpte litt fornybaraksjer falt kursen. Dette er ikke noe lignende, sier Robert Næss i sin første kommentar om DNBs kjøp av Carnegie.

– Dette er et kjøp jeg tror børsen vil like. Kjøpet er i hjertet av DNBs forretningsvirksomhet, som nå blir styrket. De betaler selvfølgelig for Carnegie, men de kan også hente ut synergier, sier han.

– DNB antyder at Carnegie vil tjene 1 milliard kroner neste år. Da snakker vi om en PE på 12, så det er ikke oppsiktsvekkende hverken høyt eller lav. Men DNB betaler full pris. Det gjør de, og de må de gjøre, sier Næss.

– Antar de har gjort hjemmeleksen

– Jeg antar at DNB er så proffe at de har gjort hjemmeleksen sin, hvilket betyr at de har bundet opp nøkkelpersonene, sier Jan Petter Sissener.

Bankers kjøp av private meglerhus har ikke alltid vært en suksesshistorie. Resultatet har ofte vært bonuskutt og tap av de flinkeste folkene. Det forutsetter både Sissener og Næss at ikke skjer her.

– DNB Carnegie blir nå en gigant, og det er kjempegøy at Norge kjøper for en gangs skyld, forutsatt at det gjøres riktig. Men dette er ikke breaking hverken i den ene eller andre retningen. Det er uansett ikke bortkastede penger, sier Sissener.

– Jeg klarer ikke å bli skeptisk til dette kjøpet, forutsatt som sagt at de har bundet opp nøkkelpersonene. De kjøper jo mye mennesker og systemer. Men Carnegie var konkurs for 15-16, så det har vært en vanvittig verdutvikling for Altor.

Begrenset effekt på DNB-kursen

– Samtidig er ikke kjøpet stort for DNB. Det utgjør 3,5 prosent av markedsverdien. Jeg tror markedet oppfatter dette som riktig, og at dette er smart, sier Robert Næss.

Sissener og Næss har rett hva gjelder DNB-kursen. Aksjen åpner helt uendret etter de første fem minuttenes handel.

– Spørsmålet er hvor smart det er. De fleste vil nok tro at DNB kan øke verdien av Carnegie litt, men det er også risiko ettersom dette handler mye om mennesker, så de må håndtere sammenslåingen bra slik at de ikke mister de flinke folkene, gjentar Næss.

– Men hvis DNB håndterer dette rett vil markedet være positive, sier han.