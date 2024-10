Mandag morgen meldte DNB at de skal kjøpe Carnegie for 12 milliarder kroner fra storeieren Altor og minoritetsaksjonærene.

Aksjekommentator Karl Johan Molnes tror investeringsselskapet selger finansinstitusjonen for å frigjøre penger som skal spyttes inn i den kriserammede industrisatsingen Northvolt i Sverige.

– Det heter at man skal gå til sine aktiva for å se hva man kan selge før man går til banken for å be om lån. De har prøvd å selge dette lenge, og jeg tror prisen er billigere enn det den ville vært hvis de ikke hadde hatt problemer i Northvolt. Da hadde de ikke solgt, sier Molnes.

– Det er ikke dyrt dette her. Dette er en deal der to pluss to er lik tre.

Videre påpeker Molnes at det er flere aspekter ved fusjonen som komplimenterer hverandre.

– DNB får seg et skikkelig kontor i Danmark med Novo Nordisk og BioTech, og de får flere avtaler innen fornybart som de ikke er spesielt gode på. De får et kontor i Finland, et skikkelig kontor i New York som er dealorientert og flere folk i London, sier Molnes.

– DNB har vært en slags kopi av Pareto og ABG Sundal Collier bare med en bank- og valutadel i ryggen. Nå blir det et nordisk meglerhus. Det viktige er likevel at DNB ikke ødelegger dette. Banker er velig gode på å ødelegge oppkjøpte meglerforetak.