Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Mathis Grimstad går av som sjef i Stor-Oslo Eiendom etter kriseemisjon og enorme tap, etter å ha sittet i sjefsstolen i ti år.

Eiendomsutviklingsselskapet har på to år hatt et underskudd før skatt på nær 1,3 milliarder kroner, og på tre år har aksjeverdiene falt 80 prosent.

DNB vil bli Nordens ledende investeringsbank og kjøper Carnegie for 12 milliarder kroner.

Forvalter Jan Petter Sissener hyller kjøpet. Han sier det er kjempegøy at Norge kjøper for en gangs skyld, forutsatt at det gjøres riktig, og forutsatt at de har bundet opp nøkkelpersonene.

NRPs Premium Maritime Fund har så langt utbetalt 125 millioner dollar til investorene, og den gjennomsnittlige årlige avkastningen er på 26,5 prosent. Nå vil Wilhelm Christian Magelssen og Nicolai Heidenreich gjenta suksessen og etablere et nytt fond.

Ifølge Heidenreich er det fortsatt muligheter for en god, risikojustert avkastning i shipping, slik de vurderer markedet og utsiktene nå.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om valget i USA, der Donald Trump har fått en opptur. Det er nesten rart, for det er ikke en bedre Trump som taler. Han er like enkel som før.

Kamala Harris har vært en svak visepresident og oversett av Joe Biden. Nå er hun mye sterkere og bruker hardt skyts mot Trump. Hennes bakgrunn fra politi og statsadvokatembede kommer godt med. Vi ville stemt på Kamala Harris, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Gigante Salmon: Kl. 07.00, Hotel Bristol kl. 09.00, webcast