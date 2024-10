Børsfall i Tokyo – Shanghai-børsen styrkes igjen

I kjølvannet av den blandede utviklingen på Wall Street mandag, er det også varierende stemning på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 1,33 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,00 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,53 prosent, CSI 300 er opp 0,47 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,52 prosent.

Nifty 50 i India klatrer marginale 0,10 prosent. Hyundai India har i dag første handelsdag etter en IPO på 3,3 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 36 milliarder kroner. Det er den største i landet noensinne.

I Sør-Korea er Kospi ned 1,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,51 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,18 prosent.

Rentespådommer

Mandag kveld uttalte ifølge CNBC to ansatte i den amerikanske sentralbanken seg om renteutsiktene i tiden fremover.

Minneapolis Fed-president Neel Kashkari påpekte at den rentebanen på lang sikt nå kan være høyere enn tidligere, da den amerikanske økonomien viser seg motstandsdyktig og at arbeidsmarkedet sterkere.

Dallas Fed-president Lorie Logan påpekte også at en tålmodig tilnærming vil være nødvendig, men understreket at hun støtter det nåværende grepet for å senke rentene.