Analytikerne jubler over DNB-tall

«Vi forventer at konsensusestimatene vil øke med omtrent 2 prosent etter rapporten, i takt med den underliggende forbedringen i tredje kvartal. Vi forventer at aksjen vil stige til et tilsvarende nivå i dag», skriver analysesjef Hans Rettedal Christiansen i Danske Bank Markets i en oppdatering tirsdag morgen.

Han snakker følgelig om DNB som la frem et resultat før skatt på 15,3 milliarder kroner i tredje kvartal – som er rekordhøyt. Resultatet var 12 prosent høyere enn konsensus og 9 prosent over fjoråret.

Danske Bank-analytikeren påpeker at den underliggende utviklingen var 2 prosent over selskapets innsamlede konsensus. Han omtaler resultatene som sterke. Det samme gjør SEB-analytiker Thomas Svendsen.

«Sterke resultater på grunn av netto renteinntekter og lave utlånstap», skriver han i en oppdatering.

– Nådd en tilsynelatende topp

DNB kunne vise til en rentenetto på 16,1 milliarder kroner, mot 15,7 milliarder kroner i samme periode i fjor. Ifølge konsensusestimater innhentet av Infront ventet analytikerne netto renteinntekter på 15,9 milliarder kroner.

Inntektene fra andre kundeaktiviteter enn utlån og innskudd (provisjonsinntekter) endte på 3 milliarder kroner dette kvartalet, mot en forventning på 2,9 milliarder kroner.

«Fokus fremover vil være på kapitalmarkedsdagen 19. november, hvor vi forventer å få mer informasjon, spesielt om provisjonsutsiktene, ettersom rentenettoen har nådd en tilsynelatende topp», skriver Danske Bank Markets.

VIKTIG DAG: Analysesjef Hans Rettedal Christiansen i Danske Bank Markets mener kapitalmarkedsdagen i november blir viktig. Foto: Danske Bank

«Sterk rapport med utlånsvekst på tvers av alle segmenter», skriver Arctic Securities-analytiker Roy Tilley.

Han forventer at DNB-aksjen vil gjøre det bedre enn markedet i dag. Ved lunsjtider var DNB-aksjen opp 5 prosent til 235 kroner.

«Vi forventer også mindre positive justeringer i estimatene som følge av rapporten, ettersom den bør gi mer tillit til at kredittveksten har nådd bunnen og at marginene holder seg bedre enn fryktet», skriver Tilley.

DNB (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Totale inntekter 22.851 20.970 Rentenetto 16.129 15.718 Resultat før skatt 15.250 13.172 Resultat etter skatt 12.160 10.142

Citi venter estimatene opp

Danske Bank Markets trekker frem at det er lite nyheter i rapporten som påvirker estimatene for 2025, bortsett fra Carnegie-transaksjonen som ble annonsert i går.

«Det nevnes heller ikke noe om tilbakekjøp fremover i rapporten, og etter transaksjonen i går forventer vi at potensialet for slike tilbakekjøp er tatt ut», skiver Christiansen.

Citi-analytiker Shrey Srivastava skriver at DNB har en forsiktig tilnærming til tilbakekjøp på grunn av Carnegie-oppkjøpet og forslaget fra Finanstilsynet om økte risikovekter for boliglån og næringseiendom.



«Investorene vil trolig ha forståelse for dette, spesielt etter at tilbakekjøpsforventningene ble justert ned i går, basert på samtaler vi har hatt. Samlet sett er resultatene imponerende og vil sannsynligvis føre til en moderat oppjustering av konsensusestimatene», skriver han.