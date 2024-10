Saken oppdateres gjennom handelsdagen.

Etter seks uken med oppgang snudde Wall Street denne uken, og tirsdag ble intet unntak da de toneangivende indeksene i USA åpnet med nedgang. Nå har derimot markedet snudd til grønt.

I 21-tiden er de ledende indeksene blandet:

Samleindeksen S&P 500 faller 0,1 prosent, mens tek-indeksen Nasdaq er opp 0,1 prosent. Industriselskapenes indeks Dow Jones stiger flatt 0,02 prosent.

Kvartalssesongen sparkes i gang

I den kommende uken skal rundt 20 prosent av selskapene på S&P 500-indeksen legge frem sine kvartalstall. Tirsdag var det bilprodusenten General Motors som la frem sine tall før børsåpning.

Selskapet slo ifølge CNBC konsensusestimatene med inntekter på 48,8 milliarder dollar, mot ventet 44,6 milliarder dollar. General Motors-aksjen er opp hele 10,4 prosent.

GE Aerospace la også frem tall, men bommet på analytikernes forventninger. Selskapet meldte om justerte inntekter på 8,9 milliarder dollar, mens analytikerne ventet 9,02 milliarder. Aksjen er ned 9,1 prosent.

3M er ned 1,3 prosent etter å ha lagt frem sterke kvartalstall. Selskapet leverte et resultat pr. aksje på 1,98 dollar, mot ventet 1,90 dollar. Omsetningen ble 6,07 milliarder dollar, mot ventet 6,06 milliarder.

Malingprodusenten Sherwin-Williams åpner ned 4,6 prosent etter å ha skuffet på tallene. Selskapet fikk et justert resultat pr. aksje på 3,37 dollar, mot ventet 3,55 dollar.

Onsdag er det flere store selskaper som slipper tall, hvor blant annet bilkjempen Tesla skal inn i ringen.

Økt uro for renteutsiktene

Tirsdagens fall på USA-børsene skyldes at investorer har nedjustert forventningene til rentekutt fra den amerikanske sentralbanken (Fed). Dette kommer etter at to Fed-representanter har antydet at de ser helst for seg et roligere tempo i rentekuttene fremover, skriver Bloomberg.

Den viktige renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steg markant mandag med rundt 12 basispunkter. Tirsdag har «tiåringen» falt noe tilbake og ligger på 4,21 prosent.

Markedet priser fortsatt inn et nytt rentekutt i november, men er veldig i tvil om det kommer enda et i desember.

IMF advarer mot Trump-politikk

Finansavisen skrev tidligere i dag om IMF som mener det nå er skarp kontrast mellom landenes penge- og finanspolitikk. Pengepolitikken er fortsatt klart innstrammende, mens finanspolitikken er ekspansiv.

Dette vil skifte, slik at finanspolitikken strammes til, ikke minst på grunn av økende statsgjeld. Dermed blir det behov for en stimulerende pengepolitikk, mener IMF.

Renteutsiktene er også endret på kort sikt. IMF legger nå til grunn totalt 100 basispunkter rentekutt fra Den europeiske sentralbanken (ESB) i år og nye 50 neste år. Federal Reserve ventes å nå sin langsiktige likevekt på rundt 2,9 prosent sent i 2026, et år tidligere enn hittil antatt.