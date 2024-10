Bøndenes bank kutter rentene – igjen

Landkreditt Bank setter ned lånerentene med inntil 0,25 prosentpoeng, opplyser landbruksbanken onsdag.

Det er landbrukslånene som får det største kuttet, mens innskuddsrentene holdes uendret.

KUTTER PÅ NY: Landkreditt-sjef Ole Laurits Lønnum. Foto: Bård Gundersen

– Som landbrukets viktigste finansielle partner, ser vi alltid på hvordan vi kan bidra til en bedre økonomisk hverdag for bonden. Et kutt på inntil 0,25 prosentpoeng på landbrukslånene vil utgjøre en positiv forskjell og et betydelig bidrag til landbruket, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum i meldingen.

Venter ikke på Norges Bank

Lønnum poengterer at bankens sterke resultater over tid skal «komme kundene til gode».

– De skal merke at vi er her for dem. Vi var først ute tidligere i år med å sette ned rentene. I stedet for å vente på Norges Banks rentekutt, gir vi igjen litt ekstra nå. Vi håper dette kommer godt med hos kundene våre, sier Lønnum.

Banken utmerket seg ved å senke utlånsrenten som første bank tilbake i mars.

Les også Bulder kutter i utlånsrenten – I Bulder liker vi å være i forkant. Derfor begynner vi allerede nå med å senke boliglånsrenten, sier Simen Eilertsen, konserndirektør i Bulder.

Det nye rentekuttet innebærer blant annet at «Driftskreditt»-produktet får en ny rente på 6,25 prosent, etter et kutt på 0,25 prosentpoeng. Rentene for grønt landbrukslån kuttes med 0,05 prosentpoeng til 5,19 prosent, og «Ny bonde-lån» får et rentekutt på 0,05 prosentpoeng til 5,49 prosent.

For boliglån har banken justert ned «Boliglån 50%» og «Boliglån 60%» med henholdsvis 0,05 og 0,15 prosentpoeng, slik at ny rente for disse produktene er 5,29 prosent.

Resultatvekst

Landkreditt Bank er et samvirkeforetak eid av norske bønder, og har et tydelig mål om å støtte landbruket.

I første halvår fikk Landkreditt-konsernet et resultat etter skatt på 196 millioner kroner, etter vekst i utlån til både bolig og landbruk. I første halvår i fjor var overskuddet på 138 millioner.

I 2023 totalt tjente Landkreditt Bank 318 millioner kroner etter skatt, opp fra 208 millioner i 2022 og 225 millioner kroner i 2021.