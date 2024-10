Jefferies-analytiker Alexander Demetriou øker estimatene for DNBs nettoresultat med 3 til 5 prosent for 2025 og 2026, fremgår det av en ny analyse kalt «Honorarer i fokus for fremtiden». Han viser til både bedre forvaltningshonorarer og inkluderingen av Carnegie-oppkjøpet i estimatene.

Han peker dessuten på at resultatet før avsetninger i tredje kvartal var 10 prosent over meglerhusets estimater, men dette inkluderer også en mark-to-market-gevinst på 947 millioner kroner og andre engangseffekter. Ekskludert disse effektene var resultatet cirka 2 prosent over estimatene.

Med den nye analysen oppjusterer Demetriou kursmålet for DNB-aksjen fra 213 til 225 kroner, mens han gjentar en holdanbefaling – på grunn av andre, bedre verdimuligheter i sektoren.

Analysefakta Aksje: DNB Meglerhus: Jefferies Anbefaling: Hold (hold) Kursmål: 225 (213)

Når det gjelder honorarinntektene, peker Demetriou på at disse fortsetter å overraske på oppsiden. I tredje kvartal var de opp 11 prosent på årsbasis, løftet av investeringsbankaktiviteter og kapitalforvaltning.

Analytikeren antar at Carnegie-kjøpet sluttføres i andre kvartal 2025, og estimerer at det vil øke DNBs nettoresultat med cirka 0,7 milliarder kroner i 2025 og med cirka 1,2 milliarder kroner i 2026. Han tror imidlertid også at det kan føre til en pause i DNBs tilbakekjøpsprogram grunnet usikkerhet rundt økte risikovekter på boliglån.

