De siste årene har Kapital flere ganger omtalt “de tre store” – DNB Markets, ABG Sundal Collier og Sparebank1 Markets – i forbindelse med vår kåring av Norges beste analytikere (se nr. 38/24). Førstnevnte har i en årrekke blitt kåret til landets beste meglerhus, men ikke med enormt stor margin til de to andre. Konkurransebildet kan imidlertid bli endret over natten gjennom milliarddealen der DNB sluker Carnegie.

Foreløpig er det selvsagt uklart hvor mange som eventuelt ønsker, og får anledning til, å bli med videre fra de respektive analyseavdelingene og meglerbordene. Men lykkes man med å holde på de beste hodene, ligger det an til at DNBs dominans kan bli enda større.

Dobler meglerandel

Tar man stemmene som i årets kåring tilfalt analytikerne og meglerne i DNB og legger til Carnegie i denne potten, gir det til dels store utslag i styrkeforholdet mellom DNB og konkurrentene. Alt i alt ville et sammenslått DNB Carnegie sikret seg 28,3 prosent av stemmene i årets kåring, analytikere og meglere inkludert. Med det ville forspranget til neste meglerhus på listen økt til over åtte prosentpoeng.

Det er spesielt på meglersiden at de mindre aktørene har kunnet konkurrere med kjempen i Bjørvika, hvis megleravdeling måtte ta til takke med en fjerdeplass i årets konkurranse, med en stemmeandel på snaut elleve prosent. Her vil Carnegies beste menn kunne tilføre et stort hopp på listen, med nær en dobling i stemmeandelen til over 20 prosent. I et slikt scenario hopper DNB bukk over SEB Markets og Arctic Securities, og går helt opp i ryggen på markedslederen ABG Sundal Collier.

Dette skyldes spesielt at Carnegie har tre meglerfavoritter på lønnslisten. Den fremste poengplukkeren blant deres meglere er Knut Thomesen på en syvendeplass. Også aksjesjef Frederik Lunde og Alexander Kjeilen er godt inne blant topp 20 blant landets mest populære meglere.

Flere profiler

På analysesiden er DNB allerede nummer én, men alt annet likt vil fusjonering føre til at forspranget til nummer to, ABG Sundal Collier, øker fra 3,4 prosentpoeng til ni prosentpoeng.