Adm. direktør Brad Garlinghouse i Ripple Labs ser optimistisk på fremtiden til kryptoindustrien etter det amerikanske presidentvalget, melder CNBC.

– Dette er det viktigste valget vi har hatt noensinne. Jeg tror likevel at uansett hva som skjer så vil vi få en kongress som er mer kryptovennllig enn noensinne, sier Garlinghouse.

– Alle som ikke tror at vi ikke kommer til å ende opp på et bedre sted, følger ikke med. Denne industrien kommer til å fortsette å blomstre, fortsetter han.

Politisk nøytral

Ripple har ikke offisielt gitt sin støtte til hverken Harris- eller Trump-administrasjonen. Likevel har kryptosjefen en formening om hva som skiller de to presidentkandidatene.

– Trump gikk tidlig ut og sa han ville støtte kryptoindustrien og kalte seg selv til og med krypto-presidenten. Harris' utsagn har vært mer nyanserte. Kamala Harris er fra Silicon Valley, så hun har generelt vært for teknologi de seneste årene, men hun har vært relativt stille om krypto, sier Ripple.

– Jeg tror uansett hva som skjer at vi kommer til å se en reset, legger han til.

Vil gjøre USA til kryptohovedstad

Til tross for å ha kritisert kryptovalutaer under hans sittende presidentperiode, talte Trump favoriserende om bitcoin under den største bitcoin-konferansen i Nashville i sommer. I talen uttalte den republikanske presidentkandidaten at han ville sørge for at regjeringen aldri selger bitcoin-beholdningene den sitter på.

– Altfor lenge har regjeringen vår ignorert den viktigste regelen enhver «bitcoiner» kjenner: Aldri selg bitcoinsene dine, sa Trump.

– I ettermiddag legger jeg frem min plan for å sikre at USA blir verdens største kryptohovedstad og bitcoin-supermakt, fortsatte han.