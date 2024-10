Link Mobility er kanskje dét selskapet på Oslo Børs som har mest erfaring fra å gjøre oppkjøp, og er det nærmeste vi kommer en serie-oppkjøper. Selskapet har gjennomført 34 oppkjøp siden 2011, hvorav de aller fleste har vært med stor suksess. Kombinasjonen av organisk vekst og oppkjøp har resultert i sterk inntjeningsvekst gjennom mange år. De siste fem årene har bruttoprofitt og EBITDA vokst med henholdsvis 15 prosent og 25 prosent i snitt årlig.

Gode forutsetninger

Etter en periode uten oppkjøp, og etter å ha styrket balansen gjennom salget av sin amerikanske virksomhet, er Link nå klar til å gjenoppta sin meget lukrative oppkjøpsstrategi.

I den anledning har vi sett nærmere på to ting: Er det fortsatt mange private selskaper som Link kan kjøpe? Og hvor mye har Link kapasitet til å kjøpe for?

Vi har gjennomført en target screening hvor vi har identifisert flere titalls potensielle oppkjøpsmål i Europa, og minst like mange utenfor Europa som viser at det fortsatt er et veldig fragmentert marked med mange potensielle oppkjøpsmål.

Det andre punktet som er viktig, er at det ikke er noen andre selskaper i Links bransje som har fokus på oppkjøp om dagen. Det vil si at man som gründer har to alternativer: enten selge til Link, eller fortsette å drive selskapet videre på egen hånd. Det mener vi setter Link i en veldig god forhandlingsposisjon. Link har historisk klart å oppnå gode priser i oppkjøp, og har i gjennomsnitt betalt 6,4x EBITA.

Siden selskapet gjenopptok sin oppkjøpsstrategi har det gjort to oppkjøp, og i begge tilfeller har multiplene vært på linje med historiske transaksjoner. Dermed ser vi det som sannsynlig at Link kan fortsette å oppnå gode priser også fremover.

Sist, men ikke minst har Link en sterk balanse og høy kontantkonvertering. Dette gjør at det har kapasitet til å kjøpe opp mot 200 millioner kroner i EBITA i året, og likevel være godt innenfor den gjeldsgraden det har målsatt seg på 2–2,5x nettogjeld/EBITDA, og uten at det trenger å utstede en eneste ny aksje.

Hvis Link kjøper selskaper med 200 millioner kroner i EBITA i året kombinert med en organisk årlig EBITA-vekst på 9 prosent, så estimerer vi at selskapet nesten kan tre-doble både EBITA og fri kontantstrøm pr. aksje over de neste fire årene. Dette er helt ekskludert eventuelle synergieffekter.

Med dagens aksjekurs vil det implisere en prising på 5x fri kontantstrøm. Hvis man skal legge en fair multippel på det, for eksempel 14–16x, så vil aksjen stå i 60–70 kroner. Vi ser dermed et potensial for en tre-dobling av aksjen fra dagens nivå.