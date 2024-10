Dette skjer i dag – mandag

Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:

Helsekostguruene Knut Erik Karlsen og kona Kari-Anne Lien Karlsen har tjent 355 millioner kroner på fem år, og er nå blitt milliardærer på helsekost og aksjer.

Knut Erik Karlsen forklarer at de unngår flyselskaper, bitcoin og selskaper som stadig trenger nye emisjoner. I stedet for å jakte kortsiktige gevinster, prioriterer de solide selskaper som gir stabil avkastning over tid. Deres største enkeltposisjon er Telenor.

Ulf Huse, Oslo Børs’ nye wonderboy, har doblet pengene i den tyske matkasseleverandøren HelloFresh siden bunnen i juni. Siden da har aksjen steget fra 5 til 10 euro.

Før dette hadde den imidlertid falt 95 prosent siden toppen i slutten av 2021. Da HelloFresh steg 15 prosent på fredag etter en positiv guiding, skrev Huse «It’s happening» på X.

Venstresiden burde bry seg mer om sløsing, hvis målet er å ha en velferdsstat. Det mener Are Søberg, bedre kjent som Sløseriombudsmannen.

Søberg har nå rakket ned på offentlig pengebruk i ti år som Sløseriombudsmannen. Det har gitt mer enn 100.000 følgere på Facebook. Da han inviterte til tiårsmarkering i Oslo, ble billettene utsolgt.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om idrettsstjernenes inntekter. Både tennisstjernen Jannik Sinner fra Italia og Erling Braut Haaland tjener sykt mye. Er det noe å gjøre med dette? Slett ikke. Det er det gode og rå markedet som råder. Penger betyr alt.

Hva med skatten hvis du tjener 600 millioner kroner i året på å sparke ball? I Norge ville halvparten gått til skatt. Sykt, det også, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender mandag 28. oktober:

Resultat pr. 3. kv.:

Inin Group: Kl. 08.00, webcast kl. 08.30

Makro:

Finland: Forbrukertillit oktober, kl. 08.00

Sverige: Handelsbalanse september, kl. 08.00

Spania: Detaljhandel september, kl. 10.00

USA: Dallas Fed-indeks oktober, kl. 15.30

Annet:

Salmones Camanchaca: Siste noteringsdag på Oslo Børs for selskapets depotbevis

Vantage Drilling International: Første noteringsdag på Euronext Growth

Everfuel: Tilbudsperiode ifm. Faro-bud utløper, kl. 16.30

EAM Solar: Informasjonsmøte for aksjonærer, Zoom kl. 18.30

Utenlandske:

Ford Motor

Ekskl. utbytte:

Vår Energi