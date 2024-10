Ford-kursen stuper

Ved firetiden hadde D.R. Horton, USAs største boligbygger, fått et kursfall på godt over 10 prosent. Både omsetningen og lønnsomheten var lavere enn et år tidligere og dessuten langt verre enn analytikernes prognoser. Som om ikke det var nok, ble «guidingen» for neste år jekket ned. Ledelsen forklarte at lavere boliglånrenter ikke har hatt den positive etterspørselseffekten de hadde sett for seg. Potensielle boligeiere utsetter visst nok kjøp, i påvente av enda billigere finansiering.

Også Ford Motor befant seg på taperlisten, selv om bilprodusentens salg og nettoresultat mer enn innfridde. Problemet var svak guiding for hele 2024. Fords finansdirektør lovte å fortsette å fokusere på kostnadskutt og bedre kvalitet, noe han mener er kritisk i et miljø med laber etterspørsel. Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort. Så sent som i november i fjor ble Ford rammet av en langvarig og omfattende streik som resulterte i store lønnsøkninger. Samtidig har høy inflasjon hevet selskapets garantikostnader. Aksjen stupte 9 prosent.

I Europas Stoxx 600-indeks var britiske BP den store taperen. Olje- og gasskjempen fikk et kursfall på 5 prosent, etter å ha lagt frem skuffende inntekts- og inntjeningstall for tredje kvartal. Nettoresultatet var faktisk det verste siden sent i 2020, da coronaviruset herjet som verst. Årsaken er lave oljepriser og skvisede marginer i raffineringsvirksomheten. Det hjalp ikke at ledelsen hintet om mulige nedjusteringer av guidingen for neste år.

HSBC, Europas største långiver, var derimot et lyspunkt, med en kursoppgang på 4 prosent. Topp- og bunnlinjeveksten ble på henholdsvis 5 og 10 prosent, begge deler betydelig mer enn ventet. I tillegg skal finansgiganten kjøpe tilbake aksjer for ytterligere 3 milliarder dollar, noe som vanligvis er som musikk i aksjonærenes ører. På den negative siden krympet rentemarginen, forskjellen mellom ut- og innlånsrenten, men dette er et generelt fenomen i perioder med fallende renter.