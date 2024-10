Kvartalstall sender børsgigant til værs

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 18.730,62 poeng, mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 42.153,19 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 5.827,17 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,23 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,2 prosent til 19,95.

Alphabet

Alphabet stiger hele 7,1 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon tirsdag kveld. I tredje kvartal omsatte Alphabet for 88,27 milliarder dollar og fikk et resultat på 2,12 dollar pr. aksje. Analytikerne ventet på forhånd en omsetning på 86,3 milliarder dollar og et resultat på 1,85 dollar pr. aksje.

Inntektene fra skytjenesten drar lasset, med inntekter på 11,35 milliarder dollar, mot ventet 10,88 milliarder dollar.

Eli Lilly

Novo Nordisk-konkurrenten Eli Lilly faller 13,9 prosent i åpningsminuttene etter å ha levert tall for tredje kvartal. Samtidig melder ledelsen at justert inntjening pr. aksje sannsynligvis vil ende på 13,02-13,52 dollar i 2024, mens tidligere guiding var 16,1-16,6 dollar.

Makro

Det ble skapt 233.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i oktober, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Det er det høyeste antallet siden juli i fjor. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på bare 115.000.

Samtidig har det blitt kjent at USA hadde en annualisert BNP-vekst på 2,8 prosent i tredje kvartal, ned fra 3,0 prosent kvartalet før. Konsensus i forkant var på 3,0 prosent.

Pending home sales i USA økte med 7,4 prosent på månedsbasis i september, godt over forventningene på 1,3 prosent, Trading Economics.