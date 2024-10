Før «månedens viktigste»: Mye raskere jobbvekst enn ventet i USA

Det ble skapt 233.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i oktober, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag.

Det er det høyeste antallet siden juli i fjor.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på bare 115.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for september en vekst på 143.000 jobber, det høyeste antallet på tre måneder – og over forventningen på 120.000. Dette tallet er nå revidert til 159.000.

Orkanoppsving

Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, forklarer den sterkere jobbveksten i oktober med at den amerikanske økonomien hentet seg opp igjen etter orkaner.

«Selv med orkanopphenting var jobbveksten sterk i oktober. Etter hvert som vi runder av året, viser sysselsettingen i USA seg å være robust,» kommenterer hun.

Lønnsveksten i oktober var på 4,6 prosent på årsbasis, mot 4,7 prosent i september. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 6,2 prosent, ned fra 6,6 prosent måneden før, ifølge ADP.



«Månedens viktigste»

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for oktober, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Konsensus nå peker mot en sysselsettingsvekst på bare 115.000, mer enn en halvering fra september-målingen på 254.000, og en arbeidsledighetsrate på 4,1 prosent, uendret fra måneden før.

Før fredagens arbeidsmarkedsrapport kommer forøvrig tall for nye amerikanere på ledighetstrygd samt tall for hvor mange stillingskutt amerikanske bedrifter har kunngjort. Begge offentliggjøres torsdag.

Tirsdag viste den månedlige JOLTS-rapporten at antallet ledige stillinger i USA sank fra 7,86 til 7,44 millioner i september, mens forhåndsforventningen lå på 7,99 millioner. September-tallet er det laveste siden januar 2021.

Forøvrig er det onsdag kommet ferske, foreløpige tall for USAs bruttonasjonalprodukt onsdag.

Disse viser en annualisert BNP-vekst på 2,8 prosent i tredje kvartal, ned fra 3,0 prosent kvartalet før.

Konsensus i forkant var på 3,0 prosent.