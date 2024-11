Meta fortsetter med knallsterk vekst - tjente 6,03 dollar per aksje

Kvartalstallsesongen fortsetter med full fart. Dagen etter Alphabet la frem sterke tall, skal Facebook-eier Meta ut i ilden onsdag.

I tredje kvartal hadde Meta en omsetning på 40,59 milliarder dollar, en vekst på 18 prosent på et på et år. Inntjeningen kom på 6,03 dollar per aksje, opp fra 4,39 dollar per aksje for et år siden.

På forhånd ventet Wall Street en omsetning på 40,29 milliarder dollar, og en inntjening på 5,5 dollar per aksje.

Videre forventer selskapet inntekter på mellom 45 og 48 milliarder dollar i fjerde kvartal, høyere enn analytikerkonsensus på 46,3 milliarder.

Daglige aktive brukere endte på 3,29 milliarder, en vekst på 5 prosent fra tredje kvartal i fjor. Det var 0,02 milliarder lavere enn analytikerne ventet.

Investorene er ikke tilfreds med det de ser, og aksjen faller 2,3 prosent i etterhandelen. I ordinær handel endte aksjen ned 0,25 prosent til 591,80 dollar. Selskapet er opp hele 68 prosent hittil i år, og formuen til grunnlegger Mark Zuckerberg har bykset.

«Legg i skuffen og glem»

I forkant av tallene følger analytikerne nøye med på hvilken grad AI fortsetter å styrke selskapets kjernetjenester og reklameinntekter. Massive investeringer i kunstig intelligens, deriblant stort forbruk av Nvidias chipenheter, har styrket Metas kjernevirksomhet og reklameinntekter.

Samtidig har en lang rekke bunnsolide kvartalsrapporter styrket investortilliten til selskapet. I andre kvartal kunne selskapet for fjerde kvartal på rad vise til en inntektsvekst på mer enn 20 prosent. Det har ytterligere styrket optimismen rundt selskapets finansielle tilstand.

«Meta har erstattet Google som «legg i skuffen og glem»-aksjen. De gir investorer (1) en sunn og voksende kjernevirksomhet, (2) en AI-seiershistorie med lav kjernerisiko, og (3) en aksjonærvennlig ledelse», skrev analytiker Mark Shmulik hos Bernstein sist uke, ifølge CNBC.



I tillegg vil økt interesse til såkalte Reels, samt styrket inntektsgenerering hos meldingstjenestene, trekke opp inntektene, ifølge analytiker Justin Post i Bank of America. Han trekker også frem økt politisk reklame i forkant av valget som en positiv driver.

Om Meta treffer analytikernes forventninger, vil det representere en årlig vekst på 18 prosent, ned fra 23 prosent vekst fra samme periode. På den tiden surfet selskapet på en enorm bølge reklameforbruk på kinesiske billigselskaper som Temu og Shein. Det er samtidig uklart hvor lenge de selskapene vil fortsette reklameforbruket sitt, og flere analytikere trekker frem lavere vekst i Metas annonseinntekter som et bekymringsmoment.