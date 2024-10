Det er ikke bare Alphabets egne aksjonærer som er interesserte i kvartalsrapporten, ifølge Marketwatch. Også aksjonærer i Nvidia følger nøye med på selskapets investeringsnivå, som kan gi en pekepinne på hvorvidt AI-chipetterspørselen vil fortsette å vokse i samme hastighet. Nvidia offentliggjør ikke egne partnere, men ifølge Bloomberg er Alphabet blant deres største kunder.

Monopol på nettsøk

Alphabet har vært under enormt press det seneste kvartalet, i det flere rettsapparater hevder er misbruk av marketsmakt. Det største slaget kom i starten av august, da den føderale dommeren Amit Mehta ved U.S. District Court i Columbia slo fast at Googles søkemotor har ulovlig utnyttet sin markedsdominans for å knuse konkurranse og kvele innovasjon. Søksmålet ble anlagt av justisdepartementet for nesten fire år siden, da Donald Trump var USAs president.

Kjennelsen slo fast at Google har brutt loven med sitt monopol på nettsøk og tilknyttede annonser. Nyhetsbyrået AP beskrev avgjørelsen som en «seismisk avgjørelse som kan vende opp ned på internett» og sette et av verdens mest kjente selskaper i en knipe.

– Etter å ha grundig vurdert og overveid vitnesbyrd og beviser, har domstolen fattet følgende konklusjon: Google er en monopolist, og det har opptrådt som sådan for å opprettholde sitt monopol, skrev dommer Amit Mehta i kjennelsen.

Avgjørelsen var et stort nederlag for Alphabet. De har avvist anklagene og argumentert med at det er kvaliteten på søkemotoren som har sikret den en markedsandel på rundt 90 prosent. Selskapet har varslet at de skal anke kjennelsen, og saken vil trolig ende opp i USAs høyesterett.

USAs justisdepartement argumenterte i retten med at Google har brukt ulovlige metoder for å unngå konkurranse fra andre søkemotorer. Også myndighetene i en rekke amerikanske delstater sluttet seg til det sivile søksmålet, som antas å kunne få store følger for flere av verdens største selskaper.

Må åpne Play Store

Det er ikke bare gjennom søkemotoren selskapet har opprettholdt ulovlig markedsmakt. Google ble i starten av oktober beordret av den føderale dommeren James Donato ved U.S. District Court i California til å fjerne de digitale murene som beskytter app-butikken deres Play Store fra konkurranse. Ifølge Donato har Google opprettholdt et ulovlig monopol som har hindret konkurranse. Selskapet bestrider dette og har allerede varslet at de skal anke avgjørelsen.

I dommen kommer det frem at Play Store for Android-apper må distribuere tredjeparts appbutikker, slik at forbrukere kan laste dem ned til telefonene sine hvis de ønsker det. Dommen gjør også at millioner av Android-apper i Play Store-biblioteket blir tilgjengelige for konkurrenter, slik at de kan tilby et konkurransedyktig utvalg.

I dommen kommer det også frem at Google frem til 1. november 2027 ikke kan dele inntekter fra Play Store med noen som distribuerer Android-apper. Selskapet kan heller ikke betale utviklere for at de skal lansere eksklusivt i Google Play Store, eller inngå avtaler med produsenter om å forhåndsinstallere Google Play-butikken på en spesifikk plassering. I tillegg kan de heller ikke kreve at apper bruker deres betalingssystem, ifølge MarketWatch.

Google fikk opprinnelig frist til november til å gjennomføre de nødvendige endringene, til tross for at selskapet hevdet at det ville ta mellom 12 og 16 måneder å gjennomføre. Senere valgte imidlertid dommeren å gi selskapet en utsettelse.