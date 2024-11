Det ble totale inntekter på 55 millioner euro i tredje kvartal for inkassoselskapet Axactor, en nedgang fra 15 prosent i samme periode fjor. Selskapets ebitda, altså resultat før av- og nedskrivninger, hadde i samme periode en nedgang på 23 prosent – fra 34 millioner til 27 millioner euro.

Etter skatt endte resultatet på 563.000 euro, en nedgang fra 6 millioner euro i tredje kvartal i fjor.

Rett etter børsåpning var aksjen ned 7 prosent.

I børsmeldingen trekker imidlertid adm. direktør Johnny Tsolis trekker frem kontant-ebitda, som endte på 59 millioner euro i kvartalet, opp 6 prosent.

– Jeg er glad for å se at vi leverer 6 prosent vekst i kontant-ebitda i tredje kvartal, til tross for et utfordrende innkrevingsmiljø og inflasjonspress på kostnader, sier Tsolis ifølge børsmeldingen.

Tsolis sier videre at han vil takke alle ansatte som jobber med tredjepartsinnsamling (3PC).

– De leverer gode tjenester hver dag til våre kunder og skaper imponerende finansielle resultater. Justert for 3PC-utgangen i Finland og Sverige, er totale inntekter opp 6 prosent fra året før, og bidragsmarginen kom inn på 37 prosent opp fra 33 prosent i samme kvartal i fjor.

Axactor (Mill. euro) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 54,9 64,3 Driftsresultat 24,1 32,1 Resultat før skatt 0,8

8,0

Resultat etter skatt 0,6 6,1

Nøkkeltall tredje kvartal (endring fra samme periode i fjor i parentes):