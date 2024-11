Oljeprisen er i grønt etter rykter fra Opec og et overraskende fall i amerikanske oljelagre.

Gårsdagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 0,5 millioner fat til 425,5 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 2,3 millioner fat.

Samtidig kom det rykter om at Opec kan utsette produksjonsøkningen fra desember.

«Opec+ kan utsette den planlagte økningen i oljeproduksjonen, som er satt til desember, med én måned eller mer, ifølge kilder i Opec+», skrev Reuters.

Kildene sier at oljekartellet er bekymret for lav oljeetterspørsel og det økende tilbudet

Nordsjøolje med desemberlevering er opp 0,6 prosent til 73,00 kroner torsdag morgen. Til sammenligning stod prisen i 71,93 dollar før ryktene fra Opec.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,5 prosent.

Bank of Japan nevnte lite om politikk da de holdt rentene uendret, og gjentok kun at det var mange usikkerhetsmomenter knyttet til den økonomiske utsikten.

I Kina går Shanghai Composite frem 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er foreløpig uendret, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,9 prosent.

I India faller Sensex 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,2 prosent.

Wall Street

Onsdag endte Nasdaq ned 0,56 prosent til 18.607,93. Dow Jones falt 0,22 prosent til 42.141,54. S&P 500 falt 0,33 prosent til 5.813,93.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 5 prosent til 20,35.

Det ble skapt 233.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i oktober, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Det er det høyeste antallet siden juli i fjor. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på bare 115.000.

Før sine respektive kvartalstall, steg Microsoft 0,16 prosent, og Meta falt 0,16 prosent. Apple på sin side falt 1,7 prosent, mens Amazon steg 0,9 prosent.

Tesla leverte knalltall da de la frem sine kvartalstall sist uke, og har siden blitt belønnet med en oppgang på 20 prosent. Onsdag falt aksjen 0,5 prosent.

Chipgiganten Nvidia trakk ned 1,3 prosent, trolig grunnet urolighetene rundt SMCI, en av deres viktigste samarbeidspartnere.

Oslo Børs

Onsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs på 1.449,57 poeng, uforandret fra dagen før. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,48 dollar, opp 1,9 prosent. Equinor falt 0,6 prosent til 270,50 kroner, mens Vår Energi gikk opp 1,5 prosent til 35,12 kroner.

Telenor fikk et resultat før skatt på 4,75 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 4,57 milliarder kroner i samme periode året før, godt over resultatforventningene på 4,26 milliarder kroner. Samtidig har ledelsen kommet med nye utsikter for 2024, hvor det ventes 3-4 prosent organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter i 2024, og rundt seks prosent organisk vekst i EBITDA i Norden. Aksjen klatret 5,0 prosent til 137,50 kroner.

I tredje kvartal fikk Aker BP et driftsresultat (EBIT) på 1,7 milliarder dollar, ned fra 2,6 milliarder dollar i samme periode i fjor. Kontantstrømmen fra driften var på rekordhøye 2,8 milliarder dollar, langt over forventningene på rett over to milliarder dollar.

– Det var veldig bra. De har lavere operasjonelle kostnader og jekker ned kostnadsanslagene til 6,5 dollar pr. fat for året, sier ABG-analytiker John Olaisen, som opererer med et kursmål på 300 kroner. Aker BP gikk opp 4,1 prosent til 234,50 kroner.

Finanskalenderen

Resultat pr. 3. kv.:

ABL Group: Kl. 06.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast