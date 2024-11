Linseselskapet Polight fikk en driftsresultat før av- og nedsrivninger (ebitda) på minus 25 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 21 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat før skatt endte negativt med 26 millioner kroner, ned fra minus 21 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Også omsetningen falt, og var i tredje kvartal 1,2 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor.

Det fikk markedet til å sende aksjen bratt ned på børsen. Ved 10-tiden var fallet nær 9 prosent. Siden har aksjen hentet seg noe inn, og lå ved 10.30-tiden ned 7,5 prosent.

«Fra et inntektsperspektiv hadde vi et langsomt kvartal, men holdt oss opptatt med å utforske flere viktige markedsmuligheter, gjennomføre nøkkelprosjekter innen teknologi, forbedre produksjonsprosesser og styrke organisasjonen», forklarer Øyvind Isaksen, adm. direktør i Polight, i en børsmelding.

Linseselskap

Det Horten-baserte selskapet har utviklet en linse basert på et polymermateriale, som best kan sammenlignes med en geléklump. Dette gjør at linsen, som går under navnet TLens, bruker lite strøm og fokuserer raskt.

Etter at Polight i 2020 fikk sine to første kommersielle kontrakter med to kinesiske smartklokkeprodusenter, har selskapet også fått innpass i smarttelefon, videokonferanseutstyr, strekkodelesere, applikasjoner for maskinsyn, smartbriller og mixed reality-briller, samt i utstyr som benyttes til hjerneforskning.

Totalt er aksjen ned drøyt 75 prosent på børsen så langt i år.