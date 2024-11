Rundt to timer etter at handelen startet på New York-børsen, har fallet tiltatt, og Nasdaq-indeksen har gått ned 2,5 prosent og står i 18.147 poeng, mens Dow Jones faller 0,8 prosent til 41.792 poeng. S&P 500 faller 1,6 prosent til 5.723 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,315 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 12,6 prosent til 22,92.

«Vi venter stadig på payrolls i morgen, men tall så langt understreker at det er en liten risiko for at renten ikke kuttes fra Fed neste uke», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Makro

Kjerneinflasjonen i USA, målt ved PCE, endte på 2,7 prosent i september, marginalt høyere enn forventningene på 2,6 prosent. På månedlig basis steg kjerneinflasjonen med 0,3 prosent, noe som var i tråd med forventningene.

Samtidig har det blitt kjent at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 216.000 personer, mens det var ventet 230.000.

– Det er et stykke igjen til inflasjonsmålet på to prosent, men den amerikanske sentralbanken har virket litt mindre bekymret for inflasjonen den siste tiden. Det er ganske høy sannsynlighet for rentekutt på neste ukes rentemøte den 7. november, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.