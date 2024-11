Blodrødt på Wall Street - Microsoft med sin verste børsdag på to år

De toneangivende indeksene på New York børsen endte alle i rødt i vente på kveldens kvartalsrapporter. Nasdaq-indeksen falt 2,76 prosent. Dow Jones falt 0,9 prosent, mens S&P 500 falt tilbake med 1,86 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,292 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 11,94 prosent til 22,78.

«Vi venter stadig på payrolls i morgen, men tall så langt understreker at det er en liten risiko for at renten ikke kuttes fra Fed neste uke», skriver Handelsbanken i en oppdatering.



Markedet faller torsdag etter at Wall Street fordøyer gårsdagens skuffende kvartalsrapporter fra store teknologiselskaper. Etter stengetid skal flere giganter ut i ilden.

– Jeg tror vi nærmer oss et punkt der AI-optimisme og potensial ikke er nok. Selskapene innenfor AI og med gode vekstutsikter leverer ikke i forhold til den dyre prisingen, sier investeringsstrateg Ross Mayfield i Baird Private Wealth Management.

Apple, Mastercard, Uber og Amazon er blant selskapene som skal rapportere tall for årets 3. kvartal etter stengetid torsdag.

Apple falt 1,82 prosent til 225,91 dollar. Amazon falt 3,29 prosent til 186,38 dollar, mens Netflix steg 0,30 prosent 756,03 dollar. Meta falt 4,09 prosent til 567,58 dollar, mens Google-eier Alphabet falt 1,92 prosent til 172,69 dollar. Nvidia falt 4,72 prosent til 132,76 dollar.

Dagens bevegelser

Microsoft falt 6,05 prosent etter at teknologikjempen omsetningsguiding skuffet investorene. Selskapets guiding overskygget en kvartalsrapport som slo forventningene.

Meta faller etter at facebook-eieren ikke møtte Wall Streets forventninger for brukervekst og advarte investorene om at investeringene vil øke kraftig i 2025.

Treningsutstyrselskapet Peleton steg 28 prosent etter at selskapet rapporterte bedre tall enn ventet. De økte også sine prognoser for hele året.

Super Micro Computer, som produserer servere for AI, falt med 11,97 prosent etter en nedgang på 33 prosent dagen før. Fallet er det største siden 2018 og kommer etter at Ernst & Young har trukket seg som selskapets revisor.

Robinhood falt 16,73 prosent etter at resultat per aksje undergikk analytikernes forventninger i 3. kvartal.

Makro

Kjerneinflasjonen i USA, målt ved PCE, endte på 2,7 prosent i september, marginalt høyere enn forventningene på 2,6 prosent. På månedlig basis steg kjerneinflasjonen med 0,3 prosent, noe som var i tråd med forventningene.

Samtidig har det blitt kjent at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 216.000 personer, mens det var ventet 230.000.

– Det er et stykke igjen til inflasjonsmålet på to prosent, men den amerikanske sentralbanken har virket litt mindre bekymret for inflasjonen den siste tiden. Det er ganske høy sannsynlighet for rentekutt på neste ukes rentemøte den 7. november, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

Olje

Brent oljen steg 1,98 prosent til 70,79 dollar og WTI-oljen steg 2,08 prosent til 70,7 dollar.