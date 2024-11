Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen skriver i sin morgenrapport fredag at han venter at Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet 0-0,8 prosent.

Oljeprisen

Fredag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 74,09 dollar pr. fat, en oppgang på 0,2 prosent. Brent-oljen med levering i desember handles for 74,17 dollar, opp 1,4 prosent.

Oljeprisen økte med over 2 dollar etter stengetid etter rapporter fra israelsk etterretning om at Iran forbereder et angrep på Israel fra irakisk territorium i løpet av de kommende dagene. Det kan muligens komme før presidentvalget 5. november, skriver Reuters.

Muligheten for at OPEC + vil utsette en planlagt økning i produksjonen bidro også til å holde prisene oppe torsdag.

Asia

Markedene i Asia faller fredag etter nedgangen på Wall Street i USA, der et resultatvarsel fra Microsoft og skuffende tall fra Meta sendte indeksene i rødt.

I Japan faller Nikkei 225 2,4 prosent, mens den brede Topix-indeksen ligger ned 1,6 prosent. På torsdag beholdt den japanske sentralbanken styringsrenten uendret på 0,25 prosent. I Sør-Korea faller Kospi 0,2 prosent.

I Kina ligger CSI 300 opp 0,7 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong stiger 1,0 prosent.

Australias produsentprisindeks for tredje kvartal steg med 3,9 prosent på årsbasis, betydelig lavere enn 4,8 prosent i forrige kvartal, ifølge data fra Australian Bureau of Statistics. Australias S&P/ASX 200 faller 0,5 prosent.

Wall Street

De toneangivende indeksene på New York børsen endte i rødt torsdag kveld. Nasdaq-indeksen falt 2,8 prosent. Dow Jones falt 0,9 prosent, mens S&P 500 falt tilbake med 1,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,292 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 11,94 prosent til 22,78.

«Vi venter stadig på payrolls i morgen, men tall så langt understreker at det er en liten risiko for at renten ikke kuttes fra Fed neste uke», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,25 prosent til 1.431,41 poeng torsdag, og det ble omsatt for 6,06 milliarder kroner.

I kvartalsrapporten til Seacrest Petroleo fra onsdag kveld kom det frem at oljemyggen får 40 millioner dollar i forskudd fra Trafigura, samt et bindende term sheet med MBD Partners. Aksjen endte opp hele 100,0 prosent til 0,52 kroner.

Aker Solutions steg 13,6 prosent til 52,25 kroner. Røkke-selskapet hadde også en sprek oppgang onsdag, opp 5,8 prosent. Styret har foreslått et ekstraordinært kontantutbytte på 21,00 kroner pr. aksje. Selskapet la også frem tall torsdag morgen.

Finanskalender

Resultat pr. 3. kv.:

Aker BioMarine: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Aker Horizons: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Scatec: Kl. 07.00, Skøyen Atrium III kl. 09.00, webcast

Sparebanken Øst: Kl. 07.55, bankens lokaler kl. 08.00, Teams