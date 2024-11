Helge Gåsø kjøper lakseaksjer med begge hender

Helge Gåsø ble søkkrik da havbruksselskapet NTS ble solgt til SalMar for 15 milliarder kroner i 2022. Selv innkasserte han 3,5 milliarder kroner.

Pengene har han i ettertid pøst inn i aksjemarkedet, og iølge Finansavisens Bjellesautjeneste har Gåsø 30 aksjer i porteføljen med en verdi på over 2,35 millarder kroner. Pengene er nå fordelt mellom alt fra industri, til teknologi, olje og eiendom.

Bjellesautjenesten viser derimot at Gåsø ikke er mett på laks enda, og at investoren har kjøpt lakseaksjer for over 544 millioner kroner denne uken.

Kjøpte Mowi-askjer for 290 mill.

Ifølge listene kjøpte Gåsø 1,5 millioner aksjer i Mowi denne uken gjennom investeringsselskapet Frøy Kapital. Transaksjonen skal ha hatt en verdi på 290,49 millioner kroner, basert på gjennomsnittskurs ved handelsdagen.

Med det er Mowi Gåsøs desidert største posisjon på Oslo Børs, der han sitter med 4,2 millioner aksjer i oppdrettsgiganten til en verdi på 799,48 millioner kroner.

Samme dag som Gåsø vektet seg opp i Mowi, kjøpte laksemilliardæren samtidig ytterligere 441.500 aksjer i Salmar, for 254,82 millioner kroner.

Salmar er også investorens nest største posisjon bak Mowi med en samlet verdi på nesten 400 millioner kroner.

– Vi eier aksjer i Mowi og Salmar, sier Gåsø til Finansavisen lørdag, men har ingen andre kommentarer ut over dette.

Det tas forbehold om at ikke alle endringer på aksjonærlistene er reelle transaksjoner, ettersom det kan skyldes utlån til shorthandel og tilbakelevering av utlånte aksjer. Det kan også skyldes «forsinkede» transaksjoner mellom egne konti.

Vekter seg opp i DOF

Det er derimot ikke bare laks som opptar investoren i dag.

Samme dag som Gåsø brukte over en halv milliard kroner på oppdrettsgigantene Mowi og Salmar, viser Bjellesautjenesten at han lastet opp med aksjer i DOF for 51,72 millioner kroner.

Gåsø dukket opp på eiersiden i DOF i fjor og i dag sitter han med aksjer til en verdi på 160,38 millioner kroner i rederiet, som er hans femte største posisjon på Oslo Børs.

På tredje og fjerde plass ligger for øvrig Vår Energi og Måsøval, etterfulgt av DOF, Lerøy, Aker BP og Schibsted.