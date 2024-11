Private Equity-selskapet Verdane har hentet 8 milliarder kroner til et nytt fond Idun II, et Artikkel 9-fond som skal investere i vekstselskaper som bidrar til å kutte karbonutslipp. Forløperen, Idun I, var på 3 milliarder.

– Vi var tidlig ute med å investere i firmaer som bidrar til utslippskutt, og har bygget kompetanse innenfor området siden vi gjorde våre første slike investeringer i 2007. Vi har et langsiktig perspektiv og tilbyr eiere og ledelsen i selskapene lokal og europeisk kompetanse på verdiskaping og vekst i praksis, sier ledende partner Bjarne Kveim Lie i Verdane.

Med Idun II har Verdane de siste tolv månedene hentet over 34 milliarder kroner i kommittert kapital fordel på tre nye fond. Verdane ser spesielt etter selskaper innenfor områdene energiomstilling og ressurseffektivitet.

– Fondet blir ett av Europas største innen sin kategori. Interessen blant investorene for dette fondet bekrefter at de deler vår oppfatning: investeringer i selskaper som prioriterer utslippskutt kan også gi høy avkastning. Med et nytt fond i denne kategorien, og størrelsen, går vi mot strømmen i et ellers krevende kapitalmarked, sier Kveim Lie.

Mer enn 50 norske selskaper

Verdane har nær 100 milliarder kroner under forvaltning og investerer i europeiske vekstselskaper med utgangspunkt i digitalisering og kutt i karbonutslipp. Fondene investerer i størrelsesorden 200 millioner kroner til to milliarder kroner i både majoritets- og minoritetsposisjoner, i enkeltselskaper eller porteføljer av selskaper.

– Verdane investerer i selskaper som vi kan hjelpe med å ta posisjonen som internasjonale markedsledere. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med investorene våre og vise at vi kan kombinere det å levere avkastning i verdensklasse med å gi et betydelig bidrag til en mer bærekraftig fremtid, sier Kveim Lie.

Siden oppstarten i 2003 har Verdane-fondene investert i over 400 vekstselskaper. I Norge har Verdane til sammen investert mer enn åtte milliarder kroner i flere enn 50 selskaper, inkludert Farmasiet, Talentech, og Idun I-selskapene Spond og Scanbio.