Vraker aksje fra porteføljen før tallene kommer

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 0,1 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,1 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 17,0 prosent hittil i år.

Best gikk det med Aker BP og Protector Forsikring som gikk opp henholdsvis 3,0 prosent og 1,1 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Lerøy Seafood og Subsea 7 som falt henholdsvis 3,1 prosent og 1,3 prosent.

Vraker Lerøy

Denne uken velger DNB-strateg Paul Harper å kvitte seg med Lerøy Seafood etter at aksjen har falt 4,2 prosent siden den ble tatt inn i porteføljen i midten av oktober. Harper ønsker å unngå risikoen knyttet til Lerøys kvartalspresentasjon, og minner om at selskapet har en svak historikk når det gjelder rapporteringen.

Satser på Mowi

For å opprettholde en nøytral eksponering i sektoren satser han på Mowi, som har allerede har rapportert driftsresultat for kvartalet. Dermed mener han risikoen knyttet til kvartalsresultatene bør være begrenset.

15. oktober meldte Mowi at selskapet slaktet rekordhøye 161.000 tonn laks i tredje kvartal. I tillegg til slaktevolumene opplyste selskapet at det venter et operasjonelt driftsresultat på 173 millioner euro i perioden.

Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i snitt at selskapet ville oppnå et operasjonelt driftsresultat på 178 millioner euro.