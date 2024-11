Trump-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq og Dow Jones falt 0,1 prosent mens S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,6 prosent til 22,67.

Fredag falt Trump Media & Technology Group 13,5 prosent. Kort tid etter at mandagens handel tok til stiger aksjen 5,7 prosent til 32,30 dollar. I forrige uke ble aksjen omsatt på nivåer over 50 dollar.

«Historisk sett har november vært en av de mest stabile og innbringende månedene for verdens investorer. Imidlertid behøver ikke historien å gjenta seg, gitt den store usikkerheten knyttet til det amerikanske presidentvalget som finner sted tirsdag», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener det venter en ny krise «bak svingen» for den nye presidenten, ettersom USAs gjeldsvekst synes å være helt ute av kontroll.

«Når hvetebrødsdagene til en ny president er over, og en fundamentalt feilbalansert motor i verdensøkonomien (USA) skal adressere sine ubalanser, kan det bli volatilitet», skriver Slyngstadli i en oppdatering.

Senere denne uken er det et nytt rentemøte i Federal Reserve, hvor det sannsynligvis vil komme et rentekutt på 0,25 prosentpoeng.