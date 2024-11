– Vi ser et behov i markedet for en bank som kan tilby riktig prisede boliglån til kunder som har kommet et stykke på vei med sin økonomi og har en belåningsgrad på under 55 prosent. Mange har oppdaget at barna har lavere rente på boliglånet enn foreldregenerasjonen. Det er en pussighet. Hvorfor skal de med høyere risiko få bedre betingelser enn dem med lav risiko?

Dette påpeker Klaus-Anders Nysteen, fersk styreleder i det som inntil nylig het Mybank og drev med såkalte omstartslån – lån til kunder som allerede har økonomiske utfordringer og betalingsproblemer – en strategi som førte til at banken selv havnet i økonomiske vanskeligheter.

Nå skal Nysteen, sammen med Bent Gjendem og Gustav Gotteberg, henholdsvis ny administrerende og viseadministrerende direktør, forsøke å snu skuten. Det vil si, egentlig skal det meste bli nytt. Heder Bank “er i realiteten en ny bank”, heter det i en pressemelding.

– For å kunne lansere et sånt produkt i markedet har vi vurdert alternative veier til målet, å starte fra scratch eller bruke en eksisterende bankkonsesjon. Når vi nå har kommet inn i gamle Mybank, tenker vi at det er en utmerket plattform for å starte på nytt, sier Nysteen.

Han begrunner valget både med praktiske hensyn og time to market.

– Vi kan ganske raskt komme ut i markedet med et godt produkt i en tid hvor norske bankkunder er utrolig misfornøyde med banken sin. Aldri har norske bankkunder vært mer misfornøyde med banken sin enn de er nå, sier Nysteen, og viser til den såkalte EPSI-undersøkelsen, der kundetilfredsheten i 2024 ble målt til det laveste nivået på over 20 år.

Gjeldsbomber

Kapital har tidligere omtalt at en oppsiktsvekkende høy andel av lånene i Mybanks portefølje har vært av urovekkende kvalitet. Det første tegnet på at ikke alt var på stell kom i 2021, da det ble kjent at styret hadde godkjent et stort lån til pokerspiller Aylar Lie, som også hadde mottatt et privat lån av Mybank-styreleder og -storaksjonær Espen Aubert – mannen til en av hennes venninner – uten at styret var informert.

Sentral aktør: Espen Aubert er tidligere styreleder i Mybank og har vært involvert i flere av bankens større låneengasjementer. Foto: Iván Kverme

Saken førte til at Aubert gikk av, men avgangen betydde ikke slutten på problemene. Samtidig som Kapital avdekket en rekke andre tikkende Mybank-gjeldsbomber , flere av dem med tilknytning til Aubert, har kunder tatt kontakt og fortalt om kritikkverdige forhold. Blant annet har vi omtalt at et lån på rundt 35 millioner ble gitt til en dødssyk mann uten inntekt , samt et stort lån tilknyttet en eiendom i Holmenkollen der kreditor nå skylder banken omtrent 37 millioner kroner.

For de nye partnerne er baksiden ved å benytte seg av et skall med konsesjon at de også får med “gammel moro” på kjøpet. Nærmere bestemt en høy andel misligholdte og tapsutsatte lån som ved utgangen av andre kvartal utgjorde ca. 388 millioner kroner.

– Dere starter med en god del skjeletter i skapet?



– Den gamle virksomheten på slike utlån skal avvikles. Fordelen er at det er en ganske liten virksomhet i dag, bare rundt 350 lån. Vi skal avvikle disse på en god måte for kundene, men det vil ganske raskt bli en liten del av Heder Bank, sier Nysteen.

Han forteller at de har gjort en grundig selskapsgjennomgang og er komfortable med risikoen i dagens portefølje.