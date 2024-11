Privatinvestorene lastet særlig opp med én aksje

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for oktober viser fasiten at de omsatte for 11,7 milliarder kroner, opp fra ni milliarder kroner måneden før. Det ble nettosolgt aksjer for 320 millioner kroner.

Equinor var øverst på topplisten over de mest handlede aksjene. Videre på listen finner vi Kongsberg Gruppen, Norwegian, Vår Energi, Aker BP og Frontline.

Höegh Autoliners på kjøpstoppen

Höegh Autoliners, Aker BP, Aker Solutions og Norske Skog ble nettokjøpt, mens DNB, Kongsberg Gruppen, Vår Energi og Yara var aksjene som ble mest nettosolgt.

I oktober ble Höegh Autoliners nettokjøpt på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, Hafnia ble nettokjøpt i Nord-Norge mens investorene i Midt-Norge satset på Aker BP. DNB ble nettosolgt på Østlandet og Sørlandet, Vår Energi ble solgt i Midt-Norge og Nord-Norge mens Wallenius Wilhelmsen ble nettosolgt på Vestlandet.

Höegh Autoliners var den klart mest populære aksjen i aldersgruppen 50 pluss, og sto for 21 prosent av nettokjøpene. På salgsfronten kvittet denne aldersgruppen seg med aksjer i Kongsberg Gruppen og DNB. Aksjekjøperne i aldersgruppen 18–28 år valgte også å kjøpe Höegh Autoliners mens de solgte i DNB.

I slutten av oktober presenterte Höegh Autoliners sine kvartalstall. Da meldte rederiet om driftsinntekter på 349 millioner dollar og et nettoresultat på 193 millioner dollar i tredje kvartal, samtidig som det ble foreslått et utbytte på 245 millioner dollar