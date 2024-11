Oslo Børs åpnet ned etter det som etter alle solemerker å dømme ser ut som seier til Donald Trump i det amerikanske presidentvalget.

Kl. 10.30 står nå hovedindeksen i 1.430,39, ned 0,16 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er onsdag morgen ned 2,11 prosent til 73,93 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,17 prosent til 70,43 dollar fatet.

Dollaren styrkes onsdag morgen, noe som igjen tynger de fleste råvarer.

Senioranalytiker i Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya, påpeker at oljeprisen har vært i en fallende trend en stund nå.

– Den svake globale økonomien og den svake kinesiske etterspørselen, kombinert med den grønne omstillingen, har tynget global oljeetterspørsel, mens Opecs produksjonskutt har blitt motvirket av økt produksjon andre steder, sier hun.

– USA pumper for eksempel som om det ikke er noen morgendag - og Trump lover å holde det slik. Under disse omstendighetene vil Saudi, som er ryggraden i Opec-politikken, bli stadig mer fristet til å gi opp strategien for produksjonskutt, og heller vedta et markedsandelsfokus for å øke inntektene ved å selge mer olje til lavere priser, sier Ozkardeskaya.

Equinor er ned 3,11 prosent til 252,30 kroner, mens Aker BP svekkes 0,22 prosent til 227,70 kroner. Vår Energi faller 1,99 prosent til 33,96 kroner.

Også tungvekteren Kongsberg Gruppen faller markant, og er nå ned 3,79 prosent til 1.092,00 kroner.

Resultatrush

Her hjemme har det også kommet en rekke tredjekvartalstall.

Blant tungvekterne finner vi Mowi , som kunne melde om utbyttedryss. Oppdrettsgiganten hadde på forhånd varslet markedet om et operasjonelt driftsresultat på 173 millioner euro i kvartalet, noe lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd.

Mowi-aksjen stiger 2,46 prosent til 195,65 kroner.

XXL leverte på sin side katastrofetall og må nå hente mer penger. Det sender aksjen rett ned 25,54 prosent til 37,97 kroner.

– Kvartalet viser svakt topplinjesalg og fall i salget år over år. Det nordiske sportsmarkedet er fortsatt tøft, og det gjelder særlig for Norge og Finland. Der har markedet hatt ti kvartaler på rad med negativ vekst, sier konsernsjef Freddy Sobin.

Tech-selskapet Crayon la frem et et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 238 millioner kroner i tredje kvartal, mot ventet 228 millioner. Blant analytikerne er det imidlertid full splid om hvordan man skal tolke rapporten, og aksjen stiger nå 4,43 prosent til 110,70 kroner.

Kjell Inge Røkkes Aker har også lagt frem sin tredjekvartalsrapport, og deler nå ut 2,6 milliarder i ekstra utbytte. Aker-aksjen klatrer onsdag 3,20 prosent til 581,00 kroner.

Odfjell Drilling er riggfavoritten til flere av oljeserviceanalytikerne, og selskapet fortsatte å levere i tredje kvartal. Inntektene endte på 186 millioner dollar, mens EBITDA beløp seg til 83 millioner. Det er på linje med foregående kvartal. Aksjen stiger 3,25 prosent til 54,00 kroner.