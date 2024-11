Se webcast live her klokken 08.30

Onsdag morgen la Crayon frem et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 238 millioner kroner i tredje kvartal, mot 143 millioner kroner i samme periode i fjor.

På forhånd ventet analytikerkorpset en justert ebitda på 228 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet selv.

– Jeg er glad for å kunne presentere et kvartal med sterk og lønnsom vekst, høyere marginer og betydelig forbedring i arbeidskapitalen, selv i et mer forsiktig marked enn forventet. Vår differensierte og skalerbare forretningsmodell gir oss et solid grunnlag for å utnytte fremtidige vekstmuligheter, sier konsernsjef Melissa Mulholland i børsmeldingen.

Bruttofortjenesten økte med 14 prosent til i overkant av 1,4 milliarder kroner, hovedsakelig drevet av sterk vekst i Norden og Europa. Etterspørselen etter programvare og skyløsninger er fortsatt høy på tvers av flere leverandører. Resultatet etter skatt endte på 82 millioner kroner.

I tredje kvartal hadde Crayon en kontantstrøm fra driften på nesten minus 1,3 milliarder kroner, mot en forventning på minus 880 millioner kroner.

Crayon (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Bruttofortjeneste 1.435 1.260 Justert ebitda 238 143 Kontantstrøm fra drift −1.286 −946 Resultat etter skatt 82 −13

Tar ned vekstforventningene

I kvartalsrapporten skriver Crayon at guidingen knyttet til veksten i bruttofortjenesten nedjusteres fra intervallet 18–20 prosent til 15–17 prosent for 2024.

Videre forespeiler Crayon at den justerte ebitda-marginen vil være mellom 19 og 20 prosent, mot en tidligere guiding på 18–20 prosent.

Den nye guidingen for arbeidskapital innebærer at Crayon forventer en reduksjon i netto arbeidskapital på mellom 10 og 15 prosent, sammenlignet med en tidligere guiding som forespeilet en reduksjon på mellom 5 og 12,5 prosent.