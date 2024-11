– I norsk finans er det flere jobber en gjerne skulle hatt, men de har en tendens til ikke å være ledige. Når Formue trengte ny investeringsdirektør var det en mulighet jeg måtte ta, sier Pål Ringholm til Finansavisen.

– Det er en jobb som er faglig superspennende, i et selskap med et solid maskineri. Jeg kommer til en avdeling med mange flinke folk, sier han.

Investeringsdirektøren påpeker at når man starter i ny jobb kan man se etter et selskap som ligger øverst på tabellen, eller et selskap som ønsker å komme øverst.

– Med Formue får jeg begge deler. De er best på sitt område, men har potensial til å ekspandere utenfor Norges grenser, sier han.

Lang erfaring

Ringholm har over 25 års erfaring fra bank- og kapitalmarkedet. Siden starten av 2022 har han vært ansatt som investeringsdirektør i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). Den nye jobben tiltrer han først senest 1. mai 2025.

– Jeg passer på 50 milliarder her, så vi skal gjøre ting ordentlig, sier han.

Ringholm er utdannet siviløkonom, og har tidligere jobbet som banksjef i DNB Markets, og som kredittsjef i First Securities, Swedbank og Sparebank 1 Markets.

− Jeg er veldig glad for at vi får Pål med på laget. Hans enorme kunnskap om finansmarkedene, ekte nysgjerrighet og evne til å omsette analyser til gode beslutninger er udiskutabel, sier Christian Dahl, som tiltrådte som ny konsernsjef i Formue 1. august i år.

− I tillegg er han en av landets dyktigste og mest engasjerende formidlere, noe jeg er sikker på at både våre kunder og mine kollegaer kommer til å få stor glede av i tiden fremover, sier han.

Ny bok

Ringholm har også gjort det bra som forfatter. Hans første bok, som ble en bestselger, fikk tittelen «Rik på gjeld». I høst kom han med oppfølgeren «Rik», som gir deg oppskriften på å bli rik langsomt. Utgiver av begge bøkene er for øvrig Finansavisens eier Hegnar Media.

Tidligere i høst kunne han dele noen konkrete tips, blant annet det å kunne si nei til tilbud som er for gode til å være sanne.

– Du må være selektiv, spesielt når en megler ringer for fjortende gang med en «once in a lifetime»-mulighet, sa Ringholm da.

Han trakk også frem det å holde hodet kaldt og gjøre minst mulig feil, differensiere porteføljen og lage deg klare regler du styrer etter.

– La oss si at 25 prosent av porteføljen skal være aksjer. Hvis den går opp til 30 prosent, så skal du selge. Det høres koko ut, alt er jo bra, men det betyr at aksjer er i ferd med å bli dyrt, sa investeringsdirektøren.