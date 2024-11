Lyft får et løft, Tinder tryner

Flere europeiske børsindekser var betydelig opp torsdag, idet investorene roet seg ned etter Donald Trumps valgseier. Milliardæren er kjent som en forhandlingsekspert, og det er slettes ikke usannsynlig at USA og EU kommer frem til det amerikanerne kaller en «win-win»-løsning på viktige handels- og forsvarspolitiske utfordringer.

For ArcelorMittal ble kursoppgangen på 7 prosent. Verdens nest største stålprodusent leverte overraskende høy lønnsomhet i tredje kvartal, da gode resultater fra Brasil-virksomheten mer enn oppveide svakhet i Nord-Amerika og Europa. Ebitda var imidlertid 15 prosent lavere enn ett år tidligere, hovedsakelig grunnet høy kinesisk ståleksport.

I USA fortsatte børsoppgangen, og Ralph Lauren-aksjen steg med 4 prosent. Motehuset opplevde solid etterspørsel etter dyre klær, og i det seneste kvartalet økte omsetningen med uventet høye 6 prosent. I motsetning til en rekke rivaler meldte Ralph Lauren at pilene pekte oppover i både Nord-Amerika, Europa og Kina. Snittprisen pr. plagg bykset imidlertid med 10 prosent, noe som tyder på synkende volumer. Ledelsen oppjusterte likevel inntektsprognosen for 2024.

Det kom også gode nyheter fra taxitjenesten Lyft, som konkurrerer med Uber. Konsernet forventer nå bestillinger på 4,28–4,35 milliarder dollar i inneværende kvartal, mens analytikerne hadde sett for seg et nivå rundt 4,23 milliarder dollar. Lyft-kursen fikk et løft på 29 prosent.

Arm Holdings, som utvikler halvledere, steg med 5 prosent. I det seneste kvartalet oversteg både topp- og bunnlinjen meglerhusenes forventninger med en god margin. Et problem var skuffende utsikter for det neste halvåret. Arm er heller ikke noe «vekstselskap», med en årlig omsetningsvekst på relativt beskjedne 5 prosent.

Også Match Group «matchet» analytikernes inntjeningsforventning i tredje kvartal. Aksjekursen stupte likevel 17 prosent, ettersom inntektsveksten på under 2 prosent var verre enn ventet. Selskapet eier blant annet Tinder og OkCupid, men sliter med å gjøre sine datingapper mer populær. Også «guidingen» for årets siste tre måneder skuffet.