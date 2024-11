Oppgang på Wall Street etter forventet rentekutt

Handelsbankens økonomer trodde på forhånd at den amerikanske sentralbanken ville kutte renten med 25 basispunkter i kveld, og signalisere ytterligere kutt fremover.

Ser mer svakhet i det amerikanske arbeidsmarkedet



Federal Reserve sa at den amerikanske økonomien fortsatt ekspanderer i et «solid tempo», men sentralbanken pekte også på et svekket arbeidsmarked etter at den kuttet renten igjen.

– Siden tidligere på året har forholdene på arbeidsmarkedet generelt lettet, sa Fed i en uttalelse etter et to-dagers møte for å planlegge sin strategi.

Jobless claims-tallene fra USAs arbeidsdepartement viser at 221.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 2. november. Dette var helt identisk med forventningen i forkant, ifølge Trading Economics.

Samtidig har det blitt kjent at produktiviteten utenfor landbruket i USA økte med 2,2 prosent i tredje kvartal, etter 2,1 prosents vekst i andre kvartal. Ifølge Trading Economics var det ventet en vekst på 2,3 prosent nå.

Uber-konkurrent steg tosifret

Uber-konkurrenten Lyft steg kraftig på Wall Street torsdag etter at taxiselskapet la frem kvartalstall og positive prognoser onsdag kveld. Aksjen endte opp 23 prosent.

Lyft rapporterte inntekter på 1,52 milliarder dollar i tredje kvartal, opp fra 1,16 milliarder dollar i tredje kvartal i fjor. Resultatet etter skatt ble på minus 12,4 millioner dollar, omtrent det samme som i fjorårsperioden, men noe mindre enn analytikernes forventninger om minus 15,4 millioner dollar.

Andre bevegelser

Teknologiindeksen Nasdaq var den ledende indeksen som steg mest torsdag, med god drahjelp fra samtlige teknologikjemper i den såkalte «Magnificent 7»-gruppen.

Apple steg 2,1 prosent, mens chip-produsenten Nvidia steg 2,2 prosent. Amazon endte opp 1,5 prosent.

Google sitt morselskap Alphabet endte opp 2,2 prosent, mens Microsoft steg 1,3 prosent. Tesla og Meta var blant aksjene som steg mest torsdag, opp henholdsvis 2,9 og 3,4 prosent.