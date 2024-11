EAM gjennomførte nylig en emisjon, og mandag er de nye aksjene ventet å komme i omløp.

– Vi blir ikke overrasket om aksjekursen halveres på mandag, eller faller ned mot eller under emisjonskursen på 10 øre, sier Geir Linløkken i Investtech til Finansavisen.

Okeanis Eco Tankers faller 6,16 prosent til 266,50 kroner etter at de fredag har lagt frem sine tredjekvartalstall. Tankrederiet satt etter kvartalet igjen med en justert EBITDA på 38 millioner dollar, ned fra 45 millioner i samme periode i fjor.

Opptur

Øverst på vinnerlisten ligger Norse Atlantic , som nå styrkes 29,54 prosent til 3,07 kroner etter å ha lagt frem trafikktall.

Flyselskapet kunne i morges melde at de i oktober løftet kabinfaktoren med 15 prosentpoeng til 90 prosent. Det er høyeste noensinne.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er fredag morgen ned 1,38 prosent til 74,60 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,64 prosent til 71,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,54 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Bloomberg News rapporterer at mens Citigroup mener Donald Trump-presidentskap kan være netto bearish for råoljepriser på høyere innenlandsk produksjon i USA og tariffer som vil tynge på den kinesiske økonomien, venter Standard Chartered at produsenter i USA ikke nødvendigvis vil lytte til Trumps oppfordring om mer oljeboring, melder TDN Direkt. Den valgte presidenten forventes også å slå ned på iransk oljeeksport og Venezuela.

– Markedene vil avvente mer klarhet om hvor stor en økning i amerikanske oljeforsyninger vil bli. Potensielle tollsatser på Kina er også på bordet, sier IG-strateg Yeap Jun Rong, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor stiger 1,60 prosent til 253,85 kroner, mens Aker BP er opp 0,36 prosent til 225,70 kroner. Vår Energi svekkes derimot 0,24 prosent til 33,87 kroner.