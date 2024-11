SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

REC Silicons kvartalstall ble svært dårlig mottatt av markedet torsdag.

Silisiumselskapet hadde i tredje kvartal inntekter på 33,8 millioner dollar, som var nesten 4 millioner dollar lavere enn i andre kvartal. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på –42,7 millioner dollar, tilsvarende en nedgang på 4,5 millioner dollar fra forrige kvartal.

– Vi er skuffet over at kvalifiseringstesten for produktet vårt har blitt forsinket, og vi tar nødvendige tiltak for å håndtere situasjonen, spesielt i våre operasjoner, sier Kurt Levens, adm. direktør i REC Silicon.

– Denne forsinkelsen, sammen med den planlagte vedlikeholdsstansen ved Butte-anlegget og redusert salg av silangass, primært på grunn av det utfordrende PV-markedet, har ytterligere svekket våre finansielle resultater for kvartalet, sier Levens.

LEVERTE SVAKE TALL: Kurt Levens er adm. direktør i REC Silicon. Foto: Eivind Yggeseth

Krympende kontantbeholdning

REC Silicon meldte for to uker siden at en potensiell kunde er forsinket med å teste kvaliteten på selskapets polysilisium fra Moses Lake. Forsinkelsen skyldes nye prosedyrer hos tollmyndighetene i landet der silisiumet skal testes.

Det har ført til at gjenåpningen av selskapets Moses Lake-fabrikk, som har vært stengt siden 2019, blir forsinket. I kvartalsrapporten kommer det frem at selskapet nå iverksetter sparetiltak for å bøte på at det tar ekstra tid å komme i gang.

Kontantbeholdningen var 23,6 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, sammenlignet med 37,6 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal.

Ser på alternativer

– For å håndtere det nåværende og forventede markedet, fokuserer vi på å øke salgsmulighetene for gasser, og Moses Lake-anlegget har blitt nedskalert for å spare på driftskostnader mens vi fokuserer på å forbedre kvaliteten vår, sier Levens.