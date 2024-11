Hiller Holom forteller at han ikke faller av stolen på gårsdagens nyheter, men mener det er overraskende at Genentech nå avslutter samarbeidet.

– Under Roches pharma-day i september i London, sa selskapet at det fortsatt hadde troen på kreftvaksiner, sier han.

– Klart negativt

Tidligere i august avsluttet selskapet deres C-04-studie innen livmorhalskreft. Aksjen raste på nyheten.

– Etter at den studien ble avsluttet har vi tenkt at dersom man skal eie aksjen i det korte bildet, så skal det være fordi man tror at det kommer verdi enten fra eksisterende partnerskap eller fra nye. Vi venter ingen signifikante nyheter fra egen pipeline innen nåværende finansiering. Sånn sett er det jo klart at dette er negativt, sier han.

– Tror du selskapet vil finne en ny partner?

– Med nåværende finansielle situasjon så ser jeg ikke for meg at det er aktuelt for selskapet å gå videre på egen kjøl. De vil nok være interesserte i å finne en ny partner for dette, men jeg venter ikke at det skjer i morgen for å si det sånn.

– Hvordan er kapitalbehovet fremover?

– Slik vi forstår det, som følge av kutt i organisasjonen og avslutningen av C-04-studien, så har selskapet penger til ut 2026. Avslutningen av samarbeidet med Genentech endrer ikke noe signifikant på det, men kan nok forlenge runway noe, sier han.

Høy verdi

Investeringsbanken anslår at VB10.NEO har en verdi på 4,5 kroner pr. aksje, tilsvarende 35 prosent av netto nåverdi-beregningen av Nykode.

«Vi forventer at aksjen vil reagere negativt i dag, ettersom det var interesse for det personaliserte vaksineprogrammet. Genentech-partnerskapet ga ekstern støtte, og det er usikkerhet om avslutningen skyldes kliniske data. I tillegg fjernes en potensiell kortsiktig katalysator. Programmet var også en mulig kilde til ikke-utvannende finansiering for å styrke Nykodes plattform og utvikle pipelinen både innenfor og utenfor kreftvaksiner», skriver Jefferies.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Nykode en kontantbeholdning på 136,5 millioner dollar, tilsvarende nesten 1,5 milliarder kroner. Nå prises selskapet til 620 millioner kroner på Oslo Børs.

Nykode har lenge vært en favoritt blant flere kjendisinvestorer, hvor Jan Haudemann-Andersen er største eier i selskapet. I tillegg finner man investorer som Johan Johannson, Rasmussengruppen, Andenæsgruppen, øyelege Ole Morten Halvorsen og Edvin Austbø.