Saken oppdateres!

Oslo Børs åpner opp 0,7 prosent til 1.425,90 poeng.

Drew Holdings, som er nærstående til styreleder Tor Olav Trøim i Borr Drilling, kjøpte fredag 1.500.000 aksjer i Borr Drilling til snittkurs på 3,9335 dollar, ifølge en melding mandag. Etter kjøpet eier Trøim og nærstående 17.722.385 aksjer i Borr Drilling. Aksjen stiger 6,2 prosent til 45,00 kroner.

Les også Trøim kjøper aksjer for 65 millioner Tor Olav Trøim har kjøpt 1,5 millioner aksjer i Borr Drilling.

På søndag steg kryptovalutaen bitcoin over 80.000 dollar for første gang. Kryptovaluta har fått en kraftig oppsving etter at det ble klart at Donald Trump blir USAs neste president. Det smitter over på kryptobørsen NBX, som stiger 27,3 prosent mandag.

Meglerhuset Arctic Securities sabler ned kursmålet på REC Silicon fra 9 til 4 kroner pr. aksje, men gjentar en holdanbefaling til tross for at aksjen ble omsatt for 10,45 kroner ved stengetid på børsen fredag. I analysen trekker analytikeren frem usikkerheten etter kvartalsrapporten, og at han ikke er overbevist om at mellomfinansieringen fra Hanwha vil løse selskapets problemer. Aksjen åpner ned 3,9 prosent til 3,98 kroner.

TGS er tildelt den første 3D-streamerseismikkontrakten for sommersesongen 2025 i Nordvest-Europa, ifølge en børsmelding mandag morgen. Datainnhentingen er planlagt å starte i mai og har en varighet på rundt 35 dager. Aksjen stige 2,1 prosent til 103,50 kroner.

Elliptic Labs har signert en ny utvidelseskontrakt med en eksisterende PC-kunde for implementering av selskapets AI Virtual Smart Sensor Platform, melder selskapet mandag. Aksjen åpner opp 3,5 prosent til 10,62 kroner.

Wallenius Wilhelmsen meldte i morgentimene mandag at selskapet har inngått en ny milliardkontrakt. Aksjen åpner opp 2,1 prosent til 105,00 kroner.

Beerenberg har forlenget en rammeavtale med Aker Solutions for kjernevedlikeholdstjenester på norske felt i Nordsjøen. Avtalen skal ha en «betydelig» verdi, som selskapet definerer som et sted mellom 100 og 200 millioner kroner. Aksjen åpner relativt flatt opp 0,2 prosent til 41,40 kroner.

Oljeprisen og inflasjon

Ved børsåpning omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 73,76 dollar pr. fat, ned om lag 0,1 prosent.

Brent-oljen med levering i desember omsettes for 74,94 dollar, opp 0,1 prosent.

Før børsåpning ble tallene for konsumprisindeksen (KPI) i oktober lagt frem.

KPI steg 2,6 prosent fra oktober 2023 til oktober 2024. Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, sank videre til 2,7 prosent i samme periode, akkurat som økonomene ventet, og er nå under 3,0 prosent for første gang siden april 2022.

Til sammenligning anslo Norges Bank i sin seneste pengepolitiske rapport fra september en kjerneinflasjon på 2,9 prosent i oktober på årsbasis og en KPI-vekst på 2,6 prosent.