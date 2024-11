Oppturen fortsetter for Tesla

Børsoppgangen fortsatte i Europa mandag, og de fleste indeksene var opp med minst 1 prosent. Tyske Continental gjorde det særlig bra, med et kursløft på 10 prosent – selv om dekk- og bildelprodusenten igjen nedjusterte sin inntektsprognose for 2024. Skuffende etterspørsel i Nord-Amerika og Europa bidro til 4 prosent lavere omsetning i tredje kvartal, og elendigheten ventes å vedvare ut året. På den positive siden ble marginprognosen holdt uendret, grunnet kraftige kostnadsreduksjoner. I tillegg økte driftsresultatet i tredje kvartal med 36 prosent, betydelig mer enn ventet.

Metallaksjene Fresnillo, Rio Tinto og Glencore sank derimot med 1-2 prosent, hovedsakelig fordi nye kinesiske stimulansgrep er mindre aggressive enn tidligere antatt. Dette innebærer at råvareetterspørselen i verdens nest største økonomi neppe blir like høy som analytikerne hadde sett for seg.

Også edle metaller ble rammet, og ved firetiden var både gull- og sølvprisen ned med mer enn 2 prosent. VanEcks børsnoterte fond for gullgruveaksjer fikk enda mer juling, med en nedtur på 5 prosent. Fondet har nå tapt 8 prosent på en uke, men er fremdeles verdt 37 prosent mer enn for et år siden.

På New York-børsen var Bristol-Myers Squibb den store vinneren. Kursløftet på 11 prosent skyldtes at AbbVies konkurrerende schizofrenimedikament ikke leverte gode resultater i to kliniske undersøkelser. Bristol-Myers-versjonen ble godkjent av USAs legemiddeltilsyn i september. AbbVie ble straffet med et kursfall på 13 prosent.

Samtidig fortsatte festen for Tesla-aksjonærene. Musk-konsernets børsverdi var ved firetiden opp med ytterligere 6 prosent, som følge av at investorene tror elbilprodusenten vil dra nytte av Trump som president. Det kan dessuten være snakk om en «short-skvis», idet hedgefond som veddet på at Tesla-kursen ville falle tvinges til å stenge sine short-posisjoner ved å kjøpe aksjen. Slike fond skal ha tapt mer enn 5 milliarder dollar på den feilslåtte strategien, bare siden Trump vant presidentvalget.