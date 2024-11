Wall Street tar bølgen etter dagens kvartalspresentasjon

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 gått opp 0,1 prosent.

Spotify stiger 9,4 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I tredje kvartal hadde Spotify rundt 640 millioner månedlige aktive brukere, opp 11 prosent fra året før. Ifølge CNBC var det ventet 639 millioner aktive brukere i perioden.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,6 prosent til 14,80.

«Sentimentet er klart preget av Trumps agenda, med økt proteksjonisme og valg av «America First»-kandidater til staben, og en antatt inflasjonsdrivende politikk som igjen vil kunne dempe Feds rentenormalisering. Den amerikanske dollaren styrket seg på bred front i går, mens valutakursene i fremvoksende økonomier taper terreng», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Nye inflasjonstall

Inflasjonen i USA var på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis i oktober, mens kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,3 prosent på årsbasis i oktober.

Ifølge Trading Economics var det ventet at kun totalinflasjonen på årsbasis ville vise endring fra måneden før – en økning fra 2,4 til 2,6 prosent. Ellers var alt ventet å komme inn helt likt som i september.