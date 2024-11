Inflasjonen i USA akkurat som ventet

Inflasjonen i USA var på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis i oktober, viser ferske tall fra amerikanske myndigheter onsdag. Måneden før var tallene henholdsvis 0,2 og 2,4 prosent.

Oktober var dermed fjerde strake måned med en inflasjon på 0,2 prosent på månedsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,3 prosent på årsbasis i oktober, mot henholdsvis 0,3 og 3,3 prosent måneden før.

Ifølge Trading Economics var det ventet at kun totalinflasjonen på årsbasis ville vise endring fra måneden før – en økning fra 2,4 til 2,6 prosent. Ellers var alt ventet å komme inn helt likt som for september.

Økningen i totalinflasjonen på årsbasis er forøvrig den første på syv måneder.

Fed-usikkerhet

Bloomberg viser også til forhåndsforventninger på 0,2 prosent for totalinflasjonen og 0,3 prosent for kjerneinflasjonen på månedsbasis – altså en tredje strake måned med jevn inflasjon, og dermed en videreføring av usikkerheten om hvorvidt Federal Reserve fortsetter rentekuttene sine på rentemøtet neste måned.

I forrige uke kuttet Fed med 25 basispunkter , etter et rentekutt på 50 basispunkter i september.

«Over det hele ligger risikoen for at Donald Trumps politikk vil skape ytterligere prispress neste år,» skriver nyhetsbyrået, og viser til at markedet – før inflasjonstallene – var tilnærmet 50/50 i forventningene til et nytt rentekutt i desember. Dessuten ventes nå bare to rentekutt frem til og med juni, mens forventningen i begynnelsen av forrige uke var nær fire kutt.