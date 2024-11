– Argentum har hatt en sterk underliggende utvikling i porteføljen, også gjennom andre og tredje kvartal. Porteføljen prises i all hovedsak i euro og der valutakursen virket positivt inn på resultatene i første kvartal, var virkningen negativ i andre kvartal. For året som helhet forventer vi at det vil bli et sterkt år for Argentums portefølje, sier Argentum-sjef Espen Langeland til Finansavisen.

Og valutasvingningene kjennes. Den urealiserte verdiendringen for fondsinvesteringene kom inn på minus 681 millioner kroner. Fra å ha levert et PE-resultat på 911 millioner i første kvartal, endte det da med et tap på 404 millioner i andre kvartal, som tilsvarer en nettoavkastning på minus 2,6 prosent.

– Meget gode tider

Til tross for det store fallet, er Langeland optimist.

– Det er meget gode tider i markedet for en aktør som Argentum. Vi ser markant høyere kvalitet på de nye fondene som kommer til markedet. I secondary-markedet har vi full kontroll på de attraktive transaksjonene i Europa og liker å kjøpe kvalitetsfond så billig som mulig. Og det klarer vi, sier Langeland.

Staten har flere initiativer som investerer norske skattepenger med mål om å skape avkastning. Argentum er et såkalt fond-i-fond som ikke plukker aksjer selv, men lar i stedet andre fondsforvaltere gjøre jobben. I løpet av kvartalet ble det realisert gevinster tilsvarende 277 millioner.

– Den siste tiden har vi merket et taktskifte som varsler om mange realiseringer før årsskiftet. Slik det ligger an nå, forventer vi at 2024 blir et av de beste realiseringsårene i Argentums historie. Dette gjelder også for årgangsfondene.

Så langt i år er fasit et overskudd på 416 millioner, mot 1,4 milliarder på samme tid i fjor, tilsvarende en avkastning på 3,2 prosent. Porteføljens verdi utgjorde 15,4 milliarder pr. 30. juni.