Wall Street blandet: Spirit Airlines stuper etter konkursvarsel

Oppdatert 21:00

Sentimentet er blandet for de ledende indeksene på New York-børsen onsdag kveld. Nasdaq er litt ned, mens Dow Jones of S&P 500 er tilnærmet flate.

På New York-børsen er Nasdaq ned 0,1 prosent og står i 19.261,58. Dow Jones er opp 0,04 prosent til 43.932,22. S&P 500 stiger 0,06 prosent til 5.987,81.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,453 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,23 prosent til 13,94.

«Sentimentet er klart preget av Trumps agenda, med økt proteksjonisme og valg av «America First»-kandidater til staben, og en antatt inflasjonsdrivende politikk som igjen vil kunne dempe Feds rentenormalisering. Den amerikanske dollaren styrket seg på bred front i går, mens valutakursene i fremvoksende økonomier taper terreng», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Bevegelser

Spotify stiger 11,6 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I tredje kvartal hadde Spotify rundt 640 millioner månedlige aktive brukere, opp 11 prosent fra året før. Ifølge CNBC var det ventet 639 millioner aktive brukere i perioden.

Trump Media fortsetter nedgangen med 4,5 prosent onsdag etter gårsdagens nedgang på 8,8 prosent.

Rivian Automotive-aksjen stiger 13,04 prosent etter at bilprodusenten kunngjorde et samarbeid med Volkswagen Group. Avtalen er verdt 5,8 milliarder dollar og de første Volkswagen-modellene som vil bruke Rivians programvare kan komme så tidlig som i 2027.

Spirit Airlines faller 59,01 prosent etter at WSJ meldte at lavprisselskapet kan stå overfor konkurs innen få uker, etter at fusjonsforhandlingene med konkurrenten Frontier Group Holdings brøt sammen.

Nye inflasjonstall

Inflasjonen i USA var på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis i oktober, mens kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,3 prosent på årsbasis i oktober.

Ifølge Trading Economics var det ventet at kun totalinflasjonen på årsbasis ville vise endring fra måneden før – en økning fra 2,4 til 2,6 prosent. Ellers var alt ventet å komme inn helt likt som i september.