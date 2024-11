Wall Street blandet: Spotify steg 11,4 prosent på tallslipp

Det var store svingninger rett før børsens stengetid onsdag, men sentimentet endte blandet for hovedindeksene på Wall Street.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,26 prosent og endte i 19.230,74. Industritunge Dow Jones steg 0,11 prosent til 43.958,19, mens brede S&P 500 steg 0,02 prosent til 5.985,39.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,449 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 6,05 prosent til 13,84.

«Sentimentet er klart preget av Trumps agenda, med økt proteksjonisme og valg av «America First»-kandidater til staben, og en antatt inflasjonsdrivende politikk som igjen vil kunne dempe Feds rentenormalisering. Den amerikanske dollaren styrket seg på bred front i går, mens valutakursene i fremvoksende økonomier taper terreng», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Bevegelser

Spotify steg 11,4 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I tredje kvartal hadde Spotify rundt 640 millioner månedlige aktive brukere, opp 11 prosent fra året før. Ifølge CNBC var det ventet 639 millioner aktive brukere i perioden.

Trump Media falt ytterligere fra gårsdagen og endte ned 5,1 prosent onsdag etter tirsdagens nedgang på 8,8 prosent.

Rivian Automotive-aksjen steg 13,7 prosent etter at bilprodusenten kunngjorde et samarbeid med Volkswagen Group. Avtalen er verdt 5,8 milliarder dollar og de første Volkswagen-modellene som vil bruke Rivians programvare kan komme så tidlig som i 2027.

Spirit Airlines falt 59,3 prosent etter at WSJ meldte at lavprisselskapet kan stå overfor konkurs innen få uker, etter at fusjonsforhandlingene med konkurrenten Frontier Group Holdings brøt sammen.

Magnificent 7

De siste to årene har teknologiaksjer vært sterke og mye av oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet har vært drevet av eventyrlig avkastning i syv aksjer, kalt Magnificent 7. Tesla, Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon en blandet dag på børsen onsdag.