Det er blandet stemning på børsene i Asia torsdag morgen, etter at ferske inflasjonstall fra USA i går forsterket forventningene om at Fed vil kutte renten igjen.

I Japan faller Nikkei 0,16 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,20 prosent.

Japanske yen styrker seg litt mot amerikanske dollar til 155,36, etter å ha bikket under 155 over natten, noe som er det laveste nivået på fire måneder.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,71 prosent, og CSI 300 er ned 0,75 prosent.

Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,37 prosent. Hongkongs markeder forble åpne, selv om myndighetene utstedte et tyfon-varsel. Det er første gang byen dette skjer etter at byen endret reglene for å tillate handel i ekstremvær.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,37 prosent. Ferske tall vister torsdag at arbeidsledigheten i landet holdt seg stabil på 4,1 prosent i oktober.

– Det er tydelig at arbeidsmarkedet i Australia fortsatt er svært motstandsdyktig, sier økonom i AMP, My Bui, til CNBC.

Bui tror ikke Reserve Bank of Australia vil kutte renten i desember, men ser rom for lettelser i første halvdel av 2025.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,11 prosent, Nifty 50 i India er uendret, mens Straits Times i Singapore er opp 0,10 prosent.