– Bitcoin til 200.000 dollar

I likhet med Standard Chartered og Bernstein tror investeringsselskapet BCA Research at bitcoin skal stige til 200.000 dollar.

De siste tre årene har sjefstrateg Dhaval Joshi skapt reaksjoner, også internt i BCA, da han mente at bitcoin skulle til 100.000 dollar, mens skeptikerne har hevdet at bitcoin enten er en Ponzi-svindel eller i det minste en farlig boble.

Nå som prisen har vært nær 100.000 dollar, spør Joshi om man burde ta gevinst. Svaret hans er at avhenger av om man er trader eller langsiktig investor.

«Bitcoin går alltid to skritt frem og ett tilbake. Den nylige oppgangen, delvis drevet av at en mer bitcoin-vennlig kandidat vant det amerikanske presidentvalget, kan vi nå forvente en kortsiktig nedgang – slik som i april i år», skriver sjefstrategen.

Han legger til at på lengre sikt mener han at den strukturelle oppgangen i bitcoin intakt, og at prisen vil stige til over 200.000 dollar.

Fredag morgen står bitcoin-kursen i 87.720 dollar, tilsvarende 976.331 kroner.