Jefferies øker kursmålet med 105 dollar: – Bør hente penger

Jefferies rykket ut med ny Tesla-analyse torsdag, hvor banken hever kursmålet fra 195 til 300 dollar. Det er midlertidig lavere enn torsdagens sluttkurs på 311,18 dollar, og dermed blir det en hold-anbefaling fra Jefferies.

«Oppgangen i Tesla-aksjen, etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA, skyldes forventninger om at deregulering kan gi vekst på flere av Teslas forretningsområder», skriver analytiker Philippe Houchois.

Analytikeren bruker tittelen «Now is a good time to raise capital» på analysen, og mener altså at Elon Musk-selskapet bør bruke oppgangen til å hente penger.

Hente frisk kapital?

Tesla har vært selvfinansiert siden 2019 og har i dag en netto kontantposisjon på 26 milliarder dollar. 13,1 milliarder er dog hentet fra emisjoner i 2019-2020.

Det Jefferies-analytikeren biter seg merke i, er at 9,3 milliarder dollar, tilsvarende 42 prosent av akkumulert fri kontantstrøm siden 2019, er fra ZEV-inntekter, altså at Tesla selger overskuddskvoter for nullutslippskjøretøy til andre bilprodusenter.

Houchois mener denne inntektskilden er mer usikker fremover, da utslippsregler er i endring.

«I dagens marked er det mulig å hente egenkapital til markedsvilkår, som i 2020. Dette kan gi en strategisk fordel når investeringsbehovene og konkurransen øker», skriver analytikeren.

Høyere vekst

Jefferies-analytikeren mener Megapack-lagring, oppladbare litium-ion-batterianlegg for energilagring, blir en viktig kilde til den frie kontantstrømmen.

Han peker også på batterisatsinger som 4680-celler, tørr elektrode, IRA-kreditter og samarbeidet med Contemporary Amperex Technology.

Om robotaxi og selvkjørende funksjoner (FSD), er det også en teknologi som fortsatt diskuteres. Det er noe uklart hvordan forretningsmodellen skal fungere, da den er kapitalintensiv og konkurranseutsatt. Humanoide roboter er langt unna å gi avkastning, mener analytikeren.