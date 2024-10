Tesla-aksjen faller i førhandelen

Tesla-aksjen faller rundt 6 prosent i førhandelen i USA. Natt til fredag, norsk tid, lanserte selskapet den autonome robottaxien «Cybercab» under arrangementet «We, Robot» på Warner Bros-studioet i Burbank, California.

Skuffede analytikere

Elon Musk ga ingen detaljer rundt produksjonsstart, men sa han «håpet» å starte produksjon før 2027. Musk presenterte også et større kjøretøy med navn «Robovan». Tesla viste også frem seneste versjon av den menneskelignende Optimus-robotene.

Ifølge Barclays klarte ikke Tesla med arrangementet å overbevise om noen kortsiktige muligheter.

Produktlanseringen var Teslas første siden designet for Cybertruck ble presentert i 2019. Én time etter oppsatt tid trillet Musk ifølge CNBC inn på scenen i en lav, sølvfarget toseter uten ratt og pedaler, og sa at han hadde 21 Cybercabs og totalt 50 «selvkjørende» doninger stående på stedet.

Robotaxi pic.twitter.com/zVJ9v9yXNr — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

Fredag skriver Goldman Sachs i en oppdatering at de deltok på arrangementet og at de synes selskapet viser god fremgang med Optimus-robotene, samt at Cybercab virker lovende.

«Likevel, vi tror at mangelen på informasjon rundt selvkjøring (FSD), begrensede detaljer rundt planen for robottaxier og fraværet av en lansering av en ny, rimelig bil, kan være skuffende for noen markedsaktører og føre til et kursfall», skriver analytikerne.

Musk kom ikke med detaljer om hvor bilene planlegges produsert, men antydet at en Cybercab vil koste under 30.000 dollar.

– Fremtiden blir strålende, sa Musk og presenterte deretter en selvkjørende Robovan som kan frakte opptil 20 personer – eksempelvis et fotballag – eller brukes til transport av varer. Både Cybercab og Robovan skal ifølge Tesla-sjefen kunne bruke såkalt induktiv lading, det vil si lading uten fysisk tilkobling.